叮咚！你的 QQ 好友微软小冰私聊已上线

IT之家3月25日消息 微软小冰官方今天宣布，今日，微软小冰在QQ平台中解锁私聊模式。这意味着，继小冰进入3600万个QQ群后，用户可以在QQ中和她说“悄悄话”了。

IT之家网友可以在手机端QQ群的群机器人列表页或对话流中点击小冰头像，选择下方“加好友”，即可进入与小冰的一对一互动时间。

此前微软小冰已经入驻了QQ群，会经常会看到有用户将小冰的QQ头像制作成各种各样的表情包，甚至把自己的头像和昵称改成和小冰一样，惹出不少笑话，借此来活跃气氛。