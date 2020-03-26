日经新闻：苹果 iPhone 12 5G 考虑推迟发布

IT之家3月26日消息 消息称苹果公司正在考虑推迟其下一代iPhone的计划发布时间表。据日经新闻报道，5G iPhone，被广泛称为“iPhone 12”系列，原计划在今年9月份上市。

苹果公司正在讨论是否应该将手机延迟数月之久。除了明显的供应限制外，据报道苹果还担心客户对新旗舰手机的需求将会疲软，因为新型冠状病毒已经影响消费者的信心和消费。

此前IT之家汇总爆料，苹果iPhone 12系列将有四款设备。苹果正在准备一款新的5.4英寸iPhone，两款6.1英寸型号和新的6.7英寸型号。所有新iPhone都将配备OLED显示屏，并支持5G网络。这两款高端机型将配备三摄像头系统和激光雷达传感器，与刚刚发布的iPad Pro 2020相似。

报告称，供应链挑战和客户需求疲软的结合可能导致苹果将手机发布推迟“几个月”。由于新型冠状病毒相关的旅行限制，苹果无法进行原型机设计工作，因为苹果无法派遣员工到中国与工厂合作。

日经新闻援引某iPhone组件供应商的看法，

一家与印刷电路板相关的组件供应商表示：“我们已经接到通知，要在8月底开始大批量出货，以满足苹果的新产品推出，而不是像往年那样，要在6月的某个时候。” “更改是最近进行的，这可能意味着手机的量产也可能会延迟数月。”

报告称，苹果的最终决定将在5月做出。在最坏的情况下，5G iPhone 12的发布可能会推迟到2021年。