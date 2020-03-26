4 分，iFixit 拆解苹果 MacBook Air 2020 ：新剪刀式键盘，触控板/电池维修更容易

IT之家3月26日消息 iFixit今天分享了苹果上周发布的新款MacBook Air 2020的拆解结果。

MacBook Air 2020的主要显著新功能是剪刀式键盘，这是对原本容易损坏的蝶式键盘的升级，蝶式键盘很容易出故障，并促使苹果实施了广泛的维修计划。

剪刀式键盘最初是在16英寸MacBook Pro中引入的，但是苹果计划从MacBook Air开始在整个MacBook系列中进行扩展。升级后的键盘在机身上仅增加了0.6毫米的厚度，而MacBook Air最厚处为1.61厘米，而之前的版本为1.55厘米。

新款妙控键盘比上一代型号的蝶式键盘厚约0.5mm，这是其厚度略有增加的原因。新款MacBook Air的重量也只有1.29 千克，而不是1.25千克。

除了新的键盘外，iFixit还发现CPU处理器上的散热器更大，并且逻辑板和触控板之间采用了新的线缆配置，从而使触控板和电池的维修更加容易。

“新的触控板电缆配置带来了好处！去年，触控板电缆被困在逻辑板下方，现在可以随时断开它们的连接-这意味着一旦后盖脱落，触控板就可以拆除。而且由于电池位于这些相同的电缆下，所以这种新配置还可以通过将逻辑板放置在适当的位置来大大加快电池的拆卸速度。堪称是一石二鸟。这是值得少有的值得高兴的变化，我们可以从Apple那里发现硬件变化，目的是直接改善现有设计的可维护性。”

IT之家从报告中获知，电池型号和规格与去年相比没有变化，并且在新型号中Apple使用拉片粘合剂和螺钉将扬声器固定。SSD固态硬盘和RAM内存继续焊接就位，无法升级。

总而言之，MacBook Air的可维修性得分为4分，满分是10分，这归功于更快地访问触控板和电池更换以及模块化且易于使用的风扇、扬声器和端口。尽管键盘现在更可靠，但它仍集成在CD面的金属壳中，需要完全拆卸才能维修。

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