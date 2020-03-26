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卢伟冰谈Redmi K30 Pro全面屏设计：代价很大

2020/3/26 8:33:26来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家3月26日消息 Redmi手机近日正式发布新款Redmi K30 Pro，其采用了在2020款新机中较少出现的弹出式全面屏设计。对此Redmi品牌总经理卢伟冰也谈到了此次K30 Pro采用弹出式全面屏设计的“代价”。

卢伟冰表示，非常多的Redmi K20 Pro用户喜欢一块纯净的，没有水滴和孔的屏幕。同时卢伟冰强调，做弹出式全面屏手机的代价很大，主要是对空间的占用和重量的增加。K30 Pro的弹出装置大约会占用300mah容量的电量和增加大约10克的重量。同时手机采用弹出式全面屏也意味着成本增加，因而大家往往会采用AMOLED屏幕。

IT之家此前报道，此次新款Redmi K30 Pro系列采用高通骁龙865+UFS 3.1+LPDDR5方案，同时还采用了弹出式全面屏设计，拥有3D四曲面机身；Redmi K30 Pro标准版采用由索尼6400万像素主摄+1300万像素超广角+500万像素长焦微距+200万像素景深镜头组成的后置四摄方案，主摄支持OIS光学防抖。而Redmi K30 Pro变焦版则采用由索尼6400万像素主摄+1300万像素超广角+800万像素3X长焦变焦+200万像素景深镜头组成的后置四摄方案，其中主摄及3X长焦镜头都支持OIS光学防抖。

Redmi K30 Pro标准版6+128GB版售价2999元，Redmi K30 Pro变焦版8+128GB版3799元起，将于明日上午10点开售。

京东Redmi K30 Pro 5G先锋 骁龙865旗舰处理器 弹出式超光感全面屏 索尼6400万高清四摄 4700mAh长续航 33W闪充 6GB+128GB 天际蓝 游戏智能手机 小米 红米2999元直达链接
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关键词：卢伟冰Redmi K30 Pro

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