汇顶科技提供 Redmi K30 Pro 超薄屏下光学指纹+音频放大器方案

IT之家3月24日消息 今天下午，Redmi红米手机在北京举行Redmi K30 Pro旗舰手机发布会，正式发布了Redmi K30 Pro/变焦版。Redmi K30 Pro搭载了高通骁龙865，还支持新一代的UFS 3.1和新一代的LPDDR5。采用了弹出式真全面屏，3D四曲面机身。

在Redmi K30 Pro发布后，汇顶科技表示，其提供了超薄屏下光学指纹+音频放大器方案组合。Redmi K30 Pro支持新一代超薄屏下光学指纹，识别面积提升10%。

截至3月24日，汇顶科技屏下光学指纹方案已商用于116款主流品牌机型，而其高能效、低底噪的智能音频放大器方案已广泛商用于主流终端品牌的手机产品。

IT之家整理报道，Redmi K30 Pro采用骁龙865处理器，LPDDR5/4x高速内存，最高UFS 3.1闪存，全系标配60Hz三星AMOLED屏幕，拥有3435mm²面积的VC散热板及线性马达，支持索尼IMX686/6400万超清主摄，变焦版支持双OIS光学防抖，3倍光学变焦+30倍数码变焦以及SAT（平滑变焦）技术，保留耳机孔并支持红外遥控，全系标配超级蓝牙+蓝牙5.1，搭配双模5G+Multilink三路并联 技术。同时支持连接2.4GHz Wi-Fi 、5GHz Wi-Fi和4G/5G移动网络。Redmi K30 Pro支持33W疾速闪充，搭载了4700mAh大电池。线性马达 + NFC + 3.5mm耳机孔 + 红外遥控 + 超薄屏下指纹。