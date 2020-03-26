工信部韩夏：我国网络经受住疫情大考，没有像境外网络那样瘫痪

在3月25日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，工业和信息化部信息通信管理局局长韩夏介绍，疫情发生以来，为了确保网络畅通，我们国家通信行业连续奋战、全力拼搏，截至目前全国通信行业累计投入通信保障人员35.7万人次，各类保障车辆17.4万辆次，努力实现了网络不堵、服务不断、性能不降，可以说成功的经受住了这次疫情的大考。

多年持续通信建设，让我们国家的网络基础设施全球领先。通过实施网络强国战略和大规模的通信网络建设，目前我们国家已经全面建成了光网城市，4G基站的总规模达到了548.8万个，行政村光纤通达率、4G通达率都超过了98%，网络规模全球领先，性能指标也是名列前茅。疫情期间，新建的4G和5G基站超过6.3万个，进一步提升了网络的能力，夯实了通信服务保障的网络基础。同时我们加强5G网络部署和应用，迅速完成了火神山、雷神山等等重点场所的通信保障任务和5G的覆盖。

新型网络基础设施规模部署为新业态提供了有力支撑。像云办公、云教学、云医疗等等网络新业态的繁荣都离不开物联网、CDN、数据中心等等新型网络基础设施的规模部署。这一类新型的网络基础设施为5G+远程医疗、5G+远程办公、5G+远程会议等新技术、新应用的落地推广提供了有力的支撑，通过连续几年我们国家实施提速降费措施，让用户用得上、用得起这个网络，充分享受先进的网络资源。

科学调度网络资源，确保全网平稳运行。工信部、各地通信管理局和各级基础电信企业都是24小时应急值守，实时的监测全国通信网络运行情况，科学预判业务流量、趋势，合理增加线路、带宽和服务器等等资源。电信企业的运维、客服等等人员都是坚守岗位，32支国家应急通信一类保障队伍实时待命，及时提供应急通信保障，确保关键系统平稳运行。截止到目前全国通信行业累计投入的通信保障人员是35.7万人次，各类保障车辆是17.4万辆次，有力的保障了全国通信网络的平稳运行，所以我们国家的网络非常的稳定，没有像境外那些网络那样瘫痪。