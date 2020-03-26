摩根大通：苹果iPhone 12发布不会推迟两个月以上

北京时间3月26日消息，摩根大通分析师周二发布最新报告称，苹果公司可能会推迟一两个月发布下一代iPhone，原因是受到一系列因素的影响，如旅行限制导致生产流程出现问题，以及为应对新冠病毒危机而采取的工作限制措施可能导致5G网络增长放缓等。但分析师同时表示，苹果公司不太可能会将下一代iPhone的发布日期推迟两个月以上。

自2011年以来，苹果公司每年9月或10月都会发布新款iPhone，其中大多数年份里新款iPhone是否成功对该公司来说至关重要，因其过半营收都来自于此。但新冠病毒的爆发令苹果公司面临着多种挑战，如中国的制造供应链中断，以及有些国家已在很大程度上采取了封锁措施以抑制病毒传播，从而导致高端手机需求面临不确定性。举例来说，苹果公司已经关闭了中国以外地区的门店，直到另行通知为止；而美国的许多地区都已颁布居家令，直至4月为止。

摩根大通分析师Gokul Hariharan在报告中写道：“由于最近全球各国采取了旅行限制措施，EVT（工程验证测试，目前定于4月中旬进行）和PVT（(生产验证测试）以及试生产（目前定于6月底进行）均面临瓶颈，因此我们认为新款iPhone的发布日期可能会被推迟一到两个月，但不太可能推迟一到两个季度。”

该分析师还预测，美国的封锁措施可能会导致运营商推迟建设5G网络，这将影响到5G版新款iPhone的发布时间。报告指出：“由于目前实施的封锁措施，美国5G网络的建设可能会被推迟，这或许是5G版iPhone能否及时发布的主要风险。”

报告还称，由台积电代工生产的处理器不太可能成为苹果公司面临的另一个瓶颈，并指出苹果公司已经签约订购了今年的新芯片。

无论苹果公司到底将在何时发布新款iPhone，整个智能手机市场目前都由于新冠病毒疫情爆发而举步维艰。市场研究公司Strategy Analytics估测称，2月全球智能手机出货量同比下降38%，这将创下自该公司从2003年开始追踪这一数据以来的最大单月降幅。