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荣耀30S最新海报公布：搭载麒麟820 5G，还有绿色版本

2020/3/26 10:46:21来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家3月26日消息 荣耀30S与新一代麒麟820 5G芯片将于3月30日在线上发布。荣耀30S也将是首款搭载麒麟820 5G芯片的手机。

今日上午，荣耀官方公布了荣耀30S的全新海报，展示了这款手机的多种配色以及背面设计。

IT之家了解到，根据此前爆料，荣耀30S主摄为6400万像素传感器，支持3倍光学变焦。

此外，荣耀30S将搭载麒麟820 SoC，支持5G与40W快充，预装Android 10操作系统，配备8GB内存与128GB机身存储。

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关键词：荣耀

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