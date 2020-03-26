索尼 Xperia 1 II 传感器与闪存标准曝光：IMX557+UFS 3.0

IT之家3月26日消息 据外媒GSMArena报道，索尼Xperia 1 II传感器与内存参数曝光——拥有两个索尼传感器和两个三星传感器，并采用UFS 3.0闪存标准。

索尼Xperia 1 II搭载了一个24mm焦段1200万像素传感器，f/1.7光圈；一个16mm焦段1200万像素的相机，f/2.2光圈；一个70mm焦段1200万像素传感器，f/2.4光圈；最后是一个3D iToF。相机模组结合了索尼的Exmor RS传感器和BIONZ处理器技术，还有Zeiss的光学技术。

尽管索尼Xperia 1 II的相机参数已经确定，但官方尚未透露具体的传感器型号。外媒爆料，1200万像素24mm f/1.7的主摄采用了索尼IMX557传感器；1200万像素16mm f/2.2的超广角镜头采用了索尼IMX363传感器。此外，1200万像素70mm f/2.4的长焦镜头采用了三星S5K3T2传感器，800万像素的前置镜头为三星S5K4H7传感器。

另一个小道消息是Xperia 1 II存储速度的Androbench测试。从结果来看，Xperia 1 II使用的是UFS 3.0存储。

IT之家曾报道，索尼Xperia 1 II搭载了6.5英寸的HDR OLED屏，分辨率为3840×1644，643ppi，屏幕比例21:9，等效90Hz ，覆盖大猩猩6代玻璃。此外，索尼Xperia 1 II搭载了骁龙865处理器，8GB内存，256GB闪存。机身拥有耳机接口，双扬声器。电池为4000mAh，支持21W USB-PD 充电和15W无线充电。机身的尺寸为166×72×7.9mm，重量为181g，有黑色和紫色可选。