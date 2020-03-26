云日历 iOS 秒开版 1.13 发布：增至11个小组件、图标菜单等大量改进

云日历iOS 秒开版 1.13 上架！

前方高能！注意下面有全新透明毛玻璃界面的云日历电脑版截图放出。

这个版本其实是10天前的版本了，疫情的原因，除了超级App以外，苹果 App Store 商店的审核工作变得超级拖延，美国疫情爆发前是当天秒审，总之，希望全世界的抗疫早日到达拐点。



@软媒 的 Peter 这次特别放出了云日历第11个 iOS 负一屏小组件 —— 「日历基础信息小组件」，应该是全世界日历App里提供最多的小组件的了，起码是之一。这次的更新还加入了图标菜单、小组件UI布局随系统字体自适应、世界时钟小组件和云日历App首页卡片里的数字时钟模式加入秒数显示……具体的改进大家看下更新历史吧。

特别提示

云日历 iOS版可以打造强大的 iPhone 负一屏，目前已知的情况下，全球各 App 还没有发现超过云日历的10个 iOS 时间相关小组件的记录，大家可以看本文下面的长图片，也可以看IT之家这篇《一分钟，iPhone 竟变得如此强大》，恳请大家帮助扩散分享。

特别预告

云日历 PC 版 1.20 争取今天下午发布，全新的界面，全新的图标，更近一步的 Windows 10 适配、高分屏适配、触摸屏适配，有图有真相，先放出一张——

云日历 iOS版 1.13 更新日志

新增：小组件 - 日历时间基础信息（年月日、时分秒、节日）

新增：功能 - App图标支持长按菜单，显示“新建日程”、“扫一扫”、“搜索”和“云日历-周历”小组件

改进：小组件 - 修改系统字体后，小组件UI布局自动适配

改进：功能 - 世界时钟小组件和卡片，数字时钟模式时间显示秒

改进：功能 - 我页面用户信息显示机制与自动登录流程

改进：功能 - 天气城市管理页面，支持选择定位城市

修复：小组件 - 显示加载闪烁或者显示加载失败的问题

修复：小组件 - 黄历小组件不显示展开按钮的问题

修复：功能 - 重复提醒的系统待办信息显示过期的问题

修复：功能 - 某些用户登录提示“同步订阅/日程”失败的问题

修复：功能 - App首次安装登录后，签到页面无法自动签到的问题

修复：功能 - 点击系统日历事件后，打开系统日历时日期错误的问题

修复：功能 - 切换时区后，日历卡片日期计算显示错误的问题

云日历 iOS版 1.12 更新日志

新增：小组件 - 「限行小组件」，小组件增加到10个

改进：小组件 - 日历组件添加回到今日按钮

改进：功能 - 完善首页「日期基础卡片」信息（显示完整公历和农历日期时间 - 年月日、时分秒）

改进：界面 - 过期的待办事件标题文字显示为红色

修复：功能 - 首页打开可能白屏的问题

云日历 iOS版 1.11 更新日志

改进：界面 - 去掉首页日历周信息底部的横线

改进 : 界面 - 天气管理页面标题显示为市-区

修复：功能 - 日历视图不显示以下节日的问题（消费者日、高血压日、反毒品日、糖尿病日、公祭日、澳门回归、罕见病日、香港回归、抗癌症日、九·一八、大学生节、艾滋病日）

修复：功能 - iOS 13.2以下系统不显示小组件的问题

修复：功能 - 世界时钟管理页面清空城市或者添加城市闪退的问题

修复：功能 - 禁止定位权限后，进入城市选择页面会卡死问题

修复：功能 - 离线状态下，不能取消全部订阅的问题

修复：功能 - 负一屏的天气小组件城市不跟随App定位城市变化的问题

修复：功能 - 订阅管理排序后，首页列表没有跟随排序的问题

修复：功能 - 首页时间卡片只显示一个公历节日的问题

修复：功能 - iOS 10系统首页选择日历日期可能崩溃的问题

修复：功能 - App启动时可能崩溃的两处问题

修复：界面 - 首页的定位按钮文字有时显示不全的问题

修复：界面 - 天气详情页趋势图有时候不显示最高，最低温度的问题

修复：功能 - 当小组件月历手动设置为收缩模式时会变成周历模式，但是下次进入时显示月历模式导致显示不全的问题

修复：功能 - 切换主题后WebView没有跟随主题变化的问题

修复：功能 - 首页日历第一次翻页时，顶部的日期没有跟随翻页的日期变动

修复：功能 - 在无网络的情况下分享、登陆崩溃的问题

修复：功能 - App第一次设置周首日，月历小组件的周首日没有跟随变动的问题

修复：功能 - 日历的纪念日计算规则与之前版本保持一致

修复：功能 - 进入订阅详情点击卡片时崩溃的问题

修复：功能 - 首页日历翻页时可能崩溃的问题

修复：功能 - 点击限行、星座卡片，当用户没有设置时会崩溃的问题

修复：功能 - 时钟卡片加载时可能崩溃的问题

云日历 iOS版 1.10 更新日志

更新频度非常之大，这儿就直接看更新历史吧——



历时4个月！推翻历史，原生架构重新开发，数万行代码全面重写！

重大：性能 - 「极速秒开」，一点即开，淋漓酣畅！

重大：性能 - 原生架构取代框架模式，「大幅减少App内存占用」

重大：界面 - 「深色模式」全面支持，设置里支持主题切换（跟随系统、深色、浅色）

新增：功能 - 「主题切换」功能（我 - 设置 - 切换主题）

新增：功能 - 农历节气加入「“数九”和“三伏”」显示

新增：功能 -「月历（日程）」全新小组件加入，小组件达到“破纪录”的9个

新增：智能 - 出行时，定位城市变化时，「自动弹出是否切换城市」的提示

新增：功能 - App首次安装启动时，弹出「隐私协议」窗口

新增：功能 - 设置中增加「触感反馈」的开关

改进：性能 - 提高日历控件滑动时的流畅性

改进：功能 - 卡片未订阅时，用户点击设置按钮后弹窗提示是否马上订阅

改进：功能 -天气精确到「支持城市市区/县」选择

改进：功能 - 首页今天、日期、日历点击和日历翻页时支持触感反馈

改进：界面 - 首页消息中心，未读消息数量显示更加醒目（红底白字）

改进：界面 - 消息列表中未读消息标题前显示红点

修复：功能 - 农历生日解析不正确的问题

云日历后续版本计划

正如在云日历 1.0 发布时所提到的，云日历目前版本非常早期，属于我们日历软件三步走阶段中的第一步，即在2019年年底前，完成日历功能的基础部分，随后开始第二步、第三步的征途。上次有人问为什么做这么个小东西，但请相信，时至今日，软媒的各个新项目规划，只会比IT之家项目更宏大，我们将努力制造打造全民化的明星产品。

但目前云日历已经有着三大痛点：

集成海量的功能订阅，海量的小组件/小部件 ——iOS版/iPadOS版已经集成9个负一屏小组件，我们在商店内同类产品的调查，全球范围内iOS日历软件的小组件都还没发现有比我们更多的，接下来，我们更会遥遥领先，又一个、一个、一批小组件会接踵而来。

跨越所有常见设备的云端数据全同步 —— 现已支持 iOS/iPadOS/安卓/Windows/macOS，接下来按照时间顺序，将陆续支持 Linux 和 Wear OS（具体时间待定）……

永久免费、纯净、无广告 —— 是的，永无广告，不接开屏广告，不做界面内任何广告位摆放，也永远恪守软媒创造正向价值的原则，不泄漏隐私，不作恶，不滥用权限。当然，之前有朋友担心没广告能撑下去多久，这点还请放心，我们会有自己的商业模式，例如高级功能的付费开通等，请大家放一万个心。

接下来，云日历完成秒开版之后，会对界面和功能上还会进行较大的改革，目前的体验还不是太满意，包括订阅体系等，云日历构架很大，会逐步掀开它的面纱，基础打好了，我们下面就跑的会快些了。请大家关注IT之家通知或云日历App更新历史。

云日历下载：

点击或扫描上方二维码或点这里下载（自动识别各平台）。

版本：iOS/iPadOS/watchOS、安卓、Windows、macOS。

云日历官网：

https://mytime.ruanmei.com/

下面这张图，恳请大家在微信/QQ/钉钉/微博等社交软件中分享给朋友！帮助软媒推荐这款纯净没有广告的好工具给大家！

一、云日历更新历史：

iOS版 1.12正式版：2020年3月11日

二、关于云日历



云日历，把握时间。

日程、天气、星座、黄历、农历、万年历、节假日、历史上的今天、世界时钟、吉凶、运势、限行日历、福彩体彩……以上目之所及，只是开始，即将掀开更宏伟的一幕。一切，都不会那么简单，一切，都力求简单。

云日历全平台产品，所有设备数据全部云同步，现已全面支持安卓、iOS/iPadOS/watchOS版本、Windows原生版、macOS，未来将支持Linux系统。

三、云日历部分界面截图

▲ iOS 的负一屏，9个小组件，无比强大！

▲ 化繁就简，平淡不平凡

▲ 日程管理，用过，对比过，便深知强大

▲ 以上目之所及，仅是开始

▲ 登录账户，开启多设备同步（IT之家已登录用户可以自动登录）

四、下载信息



点击或扫描上方二维码或点这里下载（自动识别各平台）。

版本：iOS/iPadOS/watchOS、安卓、Windows、macOS。

云日历官网：

https://mytime.ruanmei.com/

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