vivo NEX / S5 开启Funtouch OS 10公测招募

IT之家3月26日消息 据vivo官方论坛，vivo开启了NEX系列和S5的公测招募——Funtouch OS 10抢先体验活动。招募时间为3月26日至3月33日，机型要求：当前使用手机型号为NEX A、NEX屏下指纹版、NEX S、NEX双屏版，S5的用户。

IT之家报道，更新内容方面，包括系统版本升级至Funtouch OS 10 & Android 10，底层升级，进一步提升系统运行性能和稳定性等等。

具体内容如下：

【招募人数】

NEX A、NEX屏下指纹版招募各3000名

NEX S招募5000名

NEX双屏版招募5000名

S5招募5000名

【推送时间】

推送时间：3月31日

（Tips：推送时间以实际推送时间为准，若因不可控因素导致无法在计划时间内推送的，我们会第一时间发布公告通知用户，请知悉。）

【更新内容】

系统版本

系统版本升级至Funtouch OS 10 & Android 10，底层升级，进一步提升系统运行性能和稳定性。

Jovi

1、Jovi主页换新颜，全新的Jovi主页将各类信息更直观的呈现在你眼前，让你轻松过好每一天。

2、新增电话秘书，遇到不方便接听，或遇到陌生号码、推销号码来电时，你可以让电话秘书帮你接听电话。

3、更新驾驶场景功能，Jovi语音、丰富的快捷方式、智能解锁、来电播报等功能在驾驶环境中给你带来更便捷的使用体验。

4、Jovi物联升级，结合AI能力，现在可以自动发现家里或办公室的智能硬件，帮助你快速连接设备，并通过语音、场景设置来智能控制你的智能硬件。

智慧桌面

智慧萌宠支持语聊，通过语音和你心爱的萌宠交交心吧。

i管家

1、安全检测，对手机进行全面的安全检测，为你营造安心的用机环境。

2、智能清理推荐，根据手机状态，智能为你推荐容易清理的内容，让数据清理变得更加简单。

3、屏幕使用时间，统计你的手机使用时间、解锁次数、收到通知次数，让你能直观感知每天的用机情况。

快捷中心

新增用于一键清除桌面角标的快捷方式，让桌面瞬间变清净。

快速启动应用

新增“快速启动应用”，支持侧滑并停顿调出快速启动应用。

录音机

增加了倍速播放功能，提升播放速度，收听录音更加高效。

计算器

新增汇率换算功能，在线实时汇率数据，出国跨境了解汇率更加方便。

设置

1、增加了锁屏充电效果自定义选项，选一个你喜欢的充电效果，手机锁屏后也能绽放个性。

2、优化了部分菜单层级以及部分菜单功能的处理逻辑。

** 更新内容仅供参考，请以手机实际显示的更新日志为准 **

【注意事项】

1、升级系统后，请进入vivo应用商店将所有App更新至最新版本；

2、请确保手机系统完整性，避免升级失败的风险；

3、本次升级属于大版本更新，升级包较大，建议在Wi-Fi网络环境下进行升级，以免消耗过多数据流量；同时更新时间较长，请耐心等待直至升级完成，中途不要做其它操作；升级过程中请保持手机电量充足，避免因为电量问题升级中断导致系统损坏；

4、本次升级的版本属于公测版，可能存在一些小问题，若您升级后无法接受公测版可能出现的问题，请前往售后让工作人员帮您降级；升降级前请您备份好个人数据；

5、升级后第一次系统优化需要时间，在此期间操作手机可能会有短暂卡顿；系统优化期间增加耗电属于正常现象，待系统优化完毕，系统功耗将恢复正常；

6、部分较小众三方应用还未完全适配好新系统，其功能使用可能受影响，如发现可等待后续应用更新；

7、其它机型请留意我们后续的招募公告。

报名地址：点击这里