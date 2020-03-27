微软收购 5G 和边缘计算公司 Affirmed Networks

北京时间3月27日凌晨消息，微软周四宣布，该公司收购了一家名为Affirmed Networks（以下简称“Affirmed”）的公司，后者专门为电信运营商提供完全虚拟化的云原生（cloud-native）网络解决方案。

Affirmed专注于5G技术和边缘计算（edge computing）业务，对想要深入进军电信业务的大型云服务提供商来说是个理想的收购目标。根据企业服务数据库公司Crunchbase的数据，在被微软收购之前，Affirmed总共筹集了1.55亿美元资金。该公司拥有100多个电信企业客户，其中包括AT&T、Orange、沃达丰、Telus、Turkcell和STC等。

“正如我们在其他技术变革中所见，我们相信软件能够扮演一个重要角色来帮助推进5G技术的发展，并交付在速度、成本和安全性方面都有长足进步的网络解决方案。”微软Azure Networking企业副总裁优素福·哈利迪（Yousef Khalidi）写道。“整个行业的现有从业者和新进者都有一个创新、合作和创造新市场，并服务于我们共同客户的网络和边缘计算需求的重要机会。”

Affirmed的客户基础能为微软提供另一个进入电信行业的切入点。电信公司以往通常会自建数据中心，并为其配备昂贵的专有硬件，还要开发软件来对硬件进行管理。但在今天有了虚拟化技术之后，大型云平台可以提供与这些数据中心相同的功能，而且也同样可靠，这就使得电信公司无需承担任何软硬件成本。5G等新技术有望开拓新市场和扩大现有市场，因此现在无疑是推进这些新技术的大好时机。

谷歌最近在这个方向上也有所动作，推出了谷歌云的电信版应用开发平台Anthos for Telecom和“全球移动边缘云计算”（Global Mobile Edge Cloud）平台。未来几个月中，很可能所有大型云服务提供商都将继续在这个市场上展开争夺。

让人觉得有些奇怪的是，就在昨天，Affirmed才刚刚宣布任命阿南德·克里希纳穆尔蒂（Anand Krishnamurthy）为该公司的新任CEO兼总裁，这种在公司被收购几小时以前作出高管变动的事情并不常见。

Affirmed发言人对此表示，这是“之前就已确定的继任计划的一部分内容，与任何具体事件无关”。