微软 Win10 搜索将停止过多占用磁盘或 CPU 资源

IT之家3月26日消息 Windows 10 20H1更新将于今年4月份发布，其中包含针对Windows搜索索引器导致的磁盘和CPU使用率过高的修复程序。今天，微软确认正在开发另一个Windows 10更新，其中将包括Windows Search更多更改。

微软表示，在Windows 10 Build 19592快速预览版（可能是Windows 10 20H2更新的一部分）中，它已经更新了Windows Search索引器，其中包含改进的逻辑，以更好查找来执行文件索引。

IT之家此前报道，Windows Search索引器通过建立索引来提供快速的文件搜索，该索引由文件资源管理器，任务栏搜索栏，“开始”菜单等使用。在Windows 10上，微软为“开始”菜单和“用户”文件夹建立索引，包括文档、下载、桌面、视频和图片，因此搜索可以快速找到并返回结果。

索引器会经常在计算机上扫描新文件和应用程序。在扫描过程中，CPU和磁盘使用率可能会增加，并且可能导致低端硬件上的使用率达到100％。

借助Windows 10 20H2更新，微软将更新Windows Search以在你积极使用计算机时暂停索引编制过程。微软表示，它已经改进了自动查找索引文件时间的算法。

Windows搜索还将限制它为不影响搜索结果的内容编制文件索引的次数。

尽管这些改进将在今年第二季度到来，但微软还在Windows 10 2004版更新中引入了一种针对Windows搜索的新算法。新算法可检测到过度使用和其他性能问题，并限制搜索索引活动以防止系统变慢。

微软表示，在开发搜索新功能的同时，它将继续致力于提高性能。

根据微软的惯例发布时间表，Windows 10版本2004预计将在4月/5月正式发布，而Windows 10系统20H2将在10月/11月正式发布。