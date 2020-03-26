微软推 Win10 KB4052623 更新，修复 Windows Defender 扫描错误

IT之家3月26日消息 据MSPoweruser报道，微软今天为Windows 10用户推送了KB4052623安全更新，并且Windows Defender更新到了v4.18.2003.8版本，修复了Windows Defender的扫描错误。

IT之家今天曾报道Windows Defender会一直在自动和手动扫描期间跳过文件，并给出手动解决方案。不过这次微软解决问题的动作很快，本次更新声称将会解决所有Windows 10用户的杀毒软件扫描问题。

更新信息：

此程序包包括 Windows 10 中的 Windows Defender 防病毒软件发布的 Windows Defender 反恶意软件平台的每月更新和修补程序。 除了主要的 Windows 10 版本外，还安装每月更新。这两种类型的更新都应该安装，以确保持续抵御恶意软件和其他威胁。

此更新中的已知问题：

新文件路径

由于更新中的文件路径位置发生变化，因此在启用 AppLocker 时，许多下载被阻止。

要解决此问题，请打开组策略，然后将以下路径的设置更改为允许：

%OSDrive%\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\*

版本 4.18.1901.7 中的安全启动问题

如果已打开安全启动，某些运行 Windows 10 的设备不会启动。

我们正在努力修复此问题，并计划在将来的更新中提供修补程序。与此同时，要解决此问题，请按照下列步骤操作：

运行 sc query windefend 以验证 Windows Defender 服务是否正在运行。

运行 sc qc windefend 以验证 Windows Defender 二进制文件不再指向版本 4.18.1901.7。

1、 重启设备并进入 BIOS。

2、 关闭 "安全启动"，然后再次重新启动设备。

3、 在命令提示符管理窗口运行以下命令：

"%programdata%\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.1901-7\MpCmdRun.exe" -revertplatform

4、 等待一分钟，然后执行以下操作：



运行 sc查询windefend 以验证Windows Defender服务正在运行。

运行 sc qc windefend 以验证Windows Defender二进制文件不再指向版本 4.18.1901.7。

5、 重新启动设备，重新进入 BIOS，然后打开安全启动。

观察到高网络流量

在审核或阻止模式下使用网络保护的企业可能会遇到比预期更大的网络流量，这些流量将离开其网络并进入 Microsoft Defender 智能屏幕相关域。这会影响运行版本 4.18.2001.10 的客户。我们正在处理服务更新，以解决此问题。在此期间，您可以通过暂时禁用网络保护来解决此问题。