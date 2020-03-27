华为正式发布 openEuler 系商业发行版操作系统

IT之家3月27日消息 3月27日至3月28日，华为开发者大会2020以线上形式举行，大会将以“鲲鹏+昇腾”为主线。根据会议议程，此次开发者大会首日将聚焦鲲鹏，次日将聚焦昇腾。华为Cloud & AI BG总裁侯金龙在会上宣布，华为openEuler系商业发行版操作系统正式发布。

IT之家此前报道过，今年1月份，openEuler开源社区（以下简称openEuler社区）正式开放源代码、镜像及开发测试环境，标志着openEuler社区开放运作迈出了坚实一步。作为主要筹备方，华为会逐步开放在ICT基础软件领域的技术积累，将操作系统、编译器/JDK等领域的基础平台能力开源至openEuler社区。

在openEuler社区，社区参与者可下载操作系统安装镜像或源代码，快速了解并掌握openEuler操作系统的实现，深度参与到社区的创新和实践。除标准组件外，此次openEuler社区还孵化了A-Tune和iSula两个开源子项目：A-Tune是智能性能优化系统软件，即通过机器学习引擎对业务应用建立精准模型,再根据业务负载智能匹配最佳操作系统配置参数组合，实现系统整体运行效率提升；iSula是一种云原生轻量级容器解决方案，可通过统一、灵活的架构满足ICT领域端、边、云场景的多种需求。

开发者可以通过访问如下链接，获得相关代码和文档，供参考学习、了解openEuler操作系统的架构和源代码。

https://gitee.com/openeuler

https://gitee.com/src-openeuler