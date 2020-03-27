华为宣布：今年投入 2 亿美元推动鲲鹏计算产业发展

3月27日上午消息，在今日的华为开发者大会2020（Cloud）上，华为宣布“沃土计划2.0”的进一步举措，将在2020年投入2亿美元推动鲲鹏计算产业发展，并公布面向高校、初创企业、开发人员及合作伙伴的扶持细则。

华为云与计算BG总裁侯金龙在演讲中表示，进入智能时代，摩尔定律放缓，传统计算模式已无法满足所有应用场景的需求，世界需要异构、云边端协同且无处不在的多样性计算。未来十年是计算架构创新的黄金十年，多样性的计算架构创新需要每一位开发者参与进来。

华为去年发布了沃土计划2.0，计划5年内发展500万开发者。他透露，目前华为云开发者已经增长到160万。

发布基于鲲鹏的开发工具或平台

华为在大会上发布了CloudIDE开发环境服务、鲲鹏加速库和开发者社区：

CloudIDE：作为华为云DevCloud开发平台组件之一，CloudIDE是轻量化的基于Web的集成开发环境服务，支持鲲鹏原生和多语言，打通了开发态和运行态。目前，已有超过40万用户在DevCloud上开发了超过50万个项目。2020年，CloudIDE对所有鲲鹏实例全年免费。

鲲鹏加速库：鲲鹏加速库分为基础，压缩，加解密，存储，多媒体五大类，应用开发者可以在代码修改量不到1%的情况下，将性能提升大于10%甚至在加解密等场景下将性能提升超过100%。

鲲鹏开发者社区：汇聚集了全栈软硬件知识、鲲鹏产业资讯、政策发布、认证查询等信息，并提供全天候7x24H的专家在线服务。

携手腾讯游戏等产业伙伴展开在鲲鹏领域的合作

在本次大会上，华为宣布了与腾讯游戏的战略合作，基于鲲鹏处理器在端云同构的性能优势等进行联合创新。腾讯集团高级副总裁马晓轶表示：“我们很高兴和华为达成战略合作并成立联合创新实验室，我们将结合双方优势推进在移动云游戏、游戏引擎等方面的合作。在移动云游戏方面，我们打造了腾讯云游戏GameMatrix平台，我们将充分利用华为鲲鹏处理器强大算力，构建行业领先、高质量和低成本移动云游戏解决方案。”

宣布“沃土计划2.0”进一步举措 将于2020年投入2亿美元

华为在去年发布了沃土计划2.0，计划五年内投入15亿美元推动产业发展。今日华为宣布2020年将投入2亿美元，并公布了针对高校，初创企业，开发人员及合作伙伴的人才扶持细则：

高校教研扶持：面向高校，提供1亿人民币的扶持金额，包括人才培养，云资源及样机支持，同时华为与教育部签署3年协议投入10亿人民币，共同推进人才的培养。

初创企业及开发人员扶持：面向初创企业及个体开发人员，以云资源及线下活动的方式发放1亿人民币的补助，每家初创公司最高可获得75万人民币的云券。

合作伙伴发展扶持：面向合作伙伴，提供6亿人民币的扶持总额，其中3亿人民币一次性研发费用补贴，3亿人民币的云资源。

鲲鹏计算产业生态取得进展

华为坚持以“硬件开放，软件开源，使能合作伙伴”策略推动鲲鹏计算产业发展，在产业伙伴的共同努力下取得重大进展。

硬件开放：华为聚焦做好处理器、板卡和主板等，使能合作伙伴优先发展自有品牌的计算产品整机。目前全球已经有11家整机厂商基于鲲鹏主板推出自有品牌的服务器及PC产品。

软件开源：2019年12月31日，openEuler社区正式上线。今天，openEuler 20.03 LTS版本也正式上线，麒麟软件、普华基础软件、统信软件、中科院软件所宣布发布基于openEuler的商用版本操作系统。

使能合作伙伴：截至目前，华为与产业伙伴联合成立了15个鲲鹏生态创新中心，与600多家的ISV伙伴推出了超过1500个通过鲲鹏技术认证的产品和解决方案，广泛应用于金融、政府与公共事业、运营商、能源等行业。