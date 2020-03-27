余承东：4 月 8 日华为 P40/Pro 中国发布会上将首发大招

IT之家3月27日消息 今天中午，华为消费者业务CEO余承东在微博表示，昨天华为P40系列发布会，其实我们还有一个大招没上，对这款产品我很有信心，4月8日中国首发！

华为P40系列国行发布会将在4月8日举行。不过这款产品是什么，众说纷纭，不少网友认为是华为地图（河图）产品。还有消息称，华为搜索App将在4月8日发布会上揭晓。另外还有消息称是大尺寸的华为智慧屏产品。

据此前IT之家报道，华为河图（Cyberverse）拥有AI强环境理解、人性化步行导航、虚实融合拍照、精准定位推荐、直观信息获取等特点。

在昨晚的华为P40系列发布会上，华为正式发布了华为P40、P40 Pro和P40 Pro+三款旗舰手机。搭载华为的5G麒麟990处理器，华为P40 Pro和Pro+采用了相同6.58英寸的90Hz屏幕，官方称之为四曲满溢屏。

其他配置相机方面，华为P40系列手机依次搭载了3、4、5枚摄像头，据官方说法，华为P40系列重新定义超清，不等同于像素堆叠，而是源于大底传感器和AI算法的力量，在多种光线环境下留住精细画质。

P40全系标配华为迄今为止最大的1/1.28英寸传感器、2.44μm大单像素尺寸，提供更多的进光量，全像素8核对焦实现白天黑夜快速精准对焦，更有XD Fusion图像引擎将画质提升至全新境界。

其中，华为P40 Pro在P30 Pro潜望式长焦的基础上增加超感光RYYB滤色阵列，无论渔歌唱晚或晨光熹微，都能让你拍出超清细腻的长焦画质。

华为P40 Pro+采用第二代潜望式长焦镜头，于精巧中再造精巧，实现10倍光学变焦及最大100倍数字变焦。

配色方面，P40、P40 Pro拥有亮黑色、深海蓝、零度白、冰霜银和晨曦金五种配色，P40 Pro+还引入了两种独特的配色，分别是陶瓷黑和陶瓷白。