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喜加一！《纪念碑谷2》 Google Play 商店限免

2020/3/27 14:09:19来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

IT之家3月27日消息 据IT之家网友“匕首雨”投稿，《纪念碑谷2》目前在Google Play商店中限时免费（原价4.99美元）。

游戏介绍：

《纪念碑谷2》是一款策略闯关类手游，游戏讲述着一个母亲萝尔(Ro)带着女儿一起探索神圣几何奥秘的故事。游戏有两个人物行动，但主要还是控制萝尔。后段会出现一个萝尔的老朋友，前作的是图腾，这次的是门腾（Doortem）。

《纪念碑谷2》将会带领你体验一场在美丽而奇幻世界中的全新冒险之旅，风靡世界的小清新游戏正式登陆中国区，手眼大脑完美配合方能幸存，极限挑战你的观察力。

游戏特色：

《纪念碑谷2》建立在前作的世界线中，但没玩过前作的人也不影响体验本作。在本作中，你将操控一名叫做萝尔（Ro）的母亲，并带领着她的孩子一同在美丽并且神秘的世界中冒险解密。

在解谜玩法上，《纪念碑谷2》新增了光影效果等全新操控方式，玩家需要解开全新的结构和谜题，在令人惊讶的环境中体会解谜的乐趣，揭开其中虚幻的关系和有趣的难题，制作5个新的神圣几何，让纪念碑谷重获新生。

《纪念碑谷2》在视觉上不仅延续了前作经典的视觉错位艺术，如：“潘洛斯三角”、“凹凸错觉”、“二维三维的扭转变换”，还增添了“德罗斯特效应”等几何美学元素，搭配了更加清新梦幻的画面色系。

Google Play商店地址：点击这里

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关键词：纪念碑谷喜加一Google Play

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