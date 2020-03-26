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不止喜加一！Epic新一轮限时免费领取开始

2020/3/26 23:55:54来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

IT之家3月26日消息 Epic商店现已开启新一周的游戏免费领取，本周开启的免费领取游戏是《World War Z（僵尸世界大战）》、《Figment（虚构世界）》以及《Tormentor X Punisher（折磨X惩罚者）》。

《World War Z》

《World War Z（僵尸世界大战）》是一款在PC平台和现世代主机平台的四人合作游戏，合作战役的剧情和任务围绕世界上的独特生存者展开，地点包括纽约、莫斯科和耶路撒冷。玩家可以有策略地利用陷阱、障碍物和周边环境来生存下去，并且使用多种武器输出强大攻击来对抗一波又一波蜂拥而至的僵尸。

《Figment》

由Bedtime Digital Games制作并发行的《Figment（虚构世界）》是一个建立在虚构基础上的动作冒险游戏，玩家将去一个独特的的大脑宇宙里进行冒险，在这个奇异而又超现实的世界里，密布着各种奇怪想法、冲动和回忆，我们的大脑里永远充斥着各种声音，有些厌恶的声音往往会产生恶意的效果，玩家的目的的就是让那些不正常的思维回归到他原有的轨道，重回本心，敢于面对一切恐惧。

《Tormentor X Punisher》

《Tormentor X Punisher（折磨X惩罚者）》是一款残暴的第三人称双摇杆射击游戏，游戏的目标是生存并拿到最高分。所有人一次命中就会被杀死，包括你自己。杀戮，毁灭，操翻所有恶魔，累计连击，在独特的杀戮体验中获得升级，并躲过各种残暴邪恶boss的猛攻。

IT之家获悉，新一轮的免费领取游戏活动将持续到4月2日晚11:00，感兴趣的朋友们快去喜加一吧！

游戏领取地址：点击这里

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关键词：Epic喜加一游戏

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