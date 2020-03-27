微软承认Win10存代理Bug致无网络连接：修复补丁即将到来

IT之家3月27日消息 微软最近确认了Windows 10中存在一个bug，该bug会导致在手动或自动配置代理的设备上的通知区域中显示网络受限或无网络连接。

微软今天确认，称该问题可追溯到2月27日的累积更新KB4535996，并影响Windows 10 1709之后的所有Windows 10版本，Windows 10版本1909（最新稳定更新）也受到影响。

微软解释说：“使用手动或自动配置代理的设备，尤其是带有虚拟专用网络的设备，可能会在通知区域的网络连接状态指示器（NCSI）中显示受限或没有Internet连接状态。”

微软称，“当连接或断开与VPN的连接或在两者之间更改状态后，可能会发生这种情况。出现此问题的设备，在使用WinHTTP或WinInet的应用程序连接Internet时，也可能会遇到问题。在这种状态下可能会在设备上受到影响的应用如下，包括但不限于Microsoft Teams，Microsoft Office，Office365，Outlook，Internet Explorer 11和某些版本的Microsoft Edge。”

好消息是，微软表示即将提供修复程序，但还需要几天的时间才能发布，IT之家获悉，目前解决该问题的办法就是重启设备。