东京奥运会推迟，三星失去了征服日本市场的重要机遇

对于三星电子来说，2020年东京奥运会原本有望成为公司达成一个长久目标的跳板，即在苹果公司主导而且利润丰厚的日本智能机市场取得重大进展。

图1：三星奥运会营销计划被打乱

但是在东京奥运会因为新冠病毒大流行被迫推迟到2021年后，三星这家长期奥运会赞助商的营销计划已经偏离了轨道。三星原本计划在奥运会期间围绕着新款S20手机展开宣传。



失去重要机会窗口

此次延期可能还意味着三星失去了一个重要机会窗口。这家韩国科技巨头原本期望在奥运会广告中宣传其手机的5G功能，以便赶在苹果的5G版iPhone上市前吸引那些想利用这一尖端技术观看比赛的观众。

“三星渴望利用奥运会这个机会在日本市场走上正轨。从这个层面讲，奥运会推迟是一个糟糕的结果。”熟悉三星运营的一位知情人士称，他指出，三星和其他赞助商将不得不调整计划，“奥运会前的强劲智能机需求势头也会随之消失。”

前三星管理人员和分析师认为，三星很可能会从头再来，在奥运会上推广将在明年发布的新旗舰机。

当被问及奥运会推迟对公司日本市场策略的影响时，三星不予置评，只表示不管奥运会何时开始，都会继续为日本消费者提供创新技术。

日本市场份额仅4%

从销量上讲，三星可能是全球第一大智能机制造商，但是在日本市场的占有率却很低。相比之下，苹果从2008年开始在日本销售iPhone。作为日本曾经的独家iPhone经销商，软银发起了激进的广告和定价活动，推动iPhone份额不断攀升。自那之后，日本已经成为了苹果的一个忠实的高端市场和关键利润中心。

市场研究公司Counterpoint Research发布的报告显示，苹果目前控制着53%的日本智能机市场，夏普占据12%，索尼占据7%。三星日本份额自2013年以来已经下滑，现在只剩下4%。

作为三星在日本陷入挣扎的一个迹象，该公司在2015年决定将其公司名称从在日销售的智能机上移除，只使用Galaxy品牌。目前为止，三星只在日本市场这么做。一些分析师称，三星这么做是考虑到了韩国和日本之间的历史紧张关系，两国关系常常会因为一些议题变得紧张。

“我相信，他们这么做是因为越来越多的日本消费者会在购买手机时考虑政治因素。”Canalys研究分析师金胜涛(Shengtao Jin，音译)称。

图2：疫情冲击三星

在日本这个苹果的重要市场，三星已经为一场协同推广运动的启动打下了基础。去年3月，三星在东京原宿开设了全球最大的Galaxy商店。原宿是东京的一个体现青春时尚和流行文化的热门商业区。这个华丽的建筑物共8层，外部使用1000多部智能机装饰。三星移动和网络部门主管高东真(Koh Dong-jin)、国际奥运会官员以及东京奥运会举办方参加了这个商店的开业典礼以庆祝奥运会倒计时500天。

接着在去年5月，三星接班人、实际掌门人李在镕(Jay. Y Lee)前往日本，会见了日本移动运营商NTT DoCoMo、KDDI的高管，讨论5G合作事宜。DoCoMo和软银集团日本电信子公司软银公司正在部署5G服务。但是分析师称，奥运会的推迟意味着日本5G市场的发展在苹果发布5G版iPhone前不会加快。苹果的5G版iPhone预计将在今年年底上市，尽管有一些媒体报道称，该手机可能会因为疫情推迟发布。

苹果松了一口气

“三星可能会在5G市场抢占先机，但是奥运会的推迟对三星来说一个挫折，”前LG移动主管、首尔西江大学教授Jeong Ok-hyun表示，“疫情还可能会导致5G市场的发展放缓，这会让苹果松一口气。”

眼下，三星是否继续推进销售支持5G的奥运特别版S20的计划仍然有待观察。该手机将由DoCoMo销售，原本计划在6月份上市。三星已经从本月开始接受该手机的订购。

当被问及是否会继续推进这一销售计划时，三星表示具体细节需要与国际奥委会和DoCoMo讨论后才能确定。