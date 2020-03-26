LG化学和三星SDI宣布关闭美国电池工厂直至4月13日

3月26日消息，据国外媒体报道，由于受新型冠状病毒疫情影响，韩国动力电池企业LG化学（LG Chem）与三星SDI宣布，关闭它们在美国的电池工厂直到4月13日。

本周三，LG化学表示，由于新型冠状病毒的大肆蔓延，该公司已经关闭了其位于美国密歇根州的电动汽车电池厂。与此同时，三星SDI也表示，它已经关闭了其位于密歇根州的电池厂。

在LG化学和三星SDI宣布关闭它们的美国电池工厂前，密歇根州州长格雷琴·惠特默（Gretchen Whitmer）在全州范围内发布了一项居家令，以遏制新型冠状病毒的蔓延。该命令已于本周二在密歇根州生效。

早在2012年的时候，LG化学就在密歇根州建立了一座电池工厂。LG化学与通用汽车即将合作建设的一座新电池工厂，将是该公司在美国建设的第二座电池厂。

通用汽车与LG化学将投资20多亿美元（双方将各投资10多亿美元）在俄亥俄州的Lordstown地区建造这座新电池工厂，以为通用汽车计划推出的电动汽车生产电池。该工厂将于2020年年中开工建设，预计将创造约1100个新工作岗位，年发电量将超过30千兆瓦时。

目前，LG化学在韩国、中国、美国和波兰拥有5家电池厂，电池总产能为70亿瓦时。该公司计划在今年年底前将电池产能提高到100千兆瓦时，这足以为160万辆电动汽车提供电池。

LG化学为排名前20的汽车品牌中的13个品牌提供电动汽车电池，包括大众、雷诺、通用汽车和现代汽车。

去年8月，特斯拉同意从LG化学采购电池。初期，该公司将把电池用于上海“3号超级工厂”（特斯拉在美国以外的首家工厂）所生产的Model 3，随后还将用于Model Y。

消息人士透露，特斯拉与LG化学达成的并非独家采购协议，这意味着特斯拉上海超级工厂所生产的电动汽车还有可能采购其他厂商的电池。

三星SDI是三星集团旗下的电池制造商。去年7月，该公司与瑞典著名豪华汽车品牌沃尔沃集团（Volvo Group）达成战略联盟，该联盟将包括联合为沃尔沃电动卡车开发电池组。三星SDI将提供电池和模块，以满足沃尔沃电动卡车的需求。

去年11月，宝马与其第二大电池供应商三星SDI签署了价值29亿欧元（约合人民币225亿元）的电池供应合同，合同供货时间为2021年到2031年。