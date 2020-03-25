暂停马瑙斯制造厂运营后，三星宣布临时关闭巴西所有零售店

3月25日消息，据国外媒体报道，周三，半导体技术公司三星电子表示，该公司已决定暂时关闭其在巴西的所有零售店，以帮助遏制新型冠状病毒的传播。

三星表示，该公司在巴西所有的零售店将全部关闭，直至进一步的通知。在此期间，消费者可在网上购买该公司的产品。

周二的时候，该公司决定在本周二到本周日期间暂停其位于巴西北部亚马孙地区马瑙斯制造厂的运营。

尽管三星选择关闭巴西北部的马瑙斯工厂，但这一决定并不影响其在坎皮纳斯的生产运营。在该市，该公司的工作程序依然正常进行，只有办公室和研发部门的员工被要求在家工作。

三星最大的拉美市场是巴西，该公司已经获得了该国消费者对其中端和高端智能手机、家用电器和QLED电视的高需求。

由于受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，三星已经关闭了它在全球的一些制造工厂和门店。

本周一，三星电子表示，由于受疫情影响，该公司将暂时关闭其在印度的工厂，即新德里附近的诺伊达智能手机工厂，该工厂将暂停运营至3月25日。

除了在印度的工厂外，该公司还决定本周暂时关闭其位于斯洛伐克的电视机制造厂。

此前，由于中国春节假期和新型冠状病毒的爆发，三星电子、LG电子等韩国公司不得不暂时关闭在中国的部分工厂。同样，由于新型冠状病毒的蔓延，这些韩国公司延长了春节假期。不过，这些公司已于2月10日恢复了在华工厂的运营。

上周，三星在美国和加拿大网站上发布公告称，该公司已经关闭了在美国和加拿大的所有门店，以尽量减少新型冠状病毒的传播。

该公司表示，它以“员工、客户和合作伙伴的健康和安全”为“重中之重”，这项措施已于3月17日生效。