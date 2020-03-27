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LineageOS 17.1即将发布：基于Android 10，大量老款手机支持

2020/3/27 16:40:48来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月27日消息 来自外媒androidpolice的报道，基于Android 10的非官方Lineage ROM已经诞生了几个月，官方版本仍没有任何动静。要知道去年的这个时候，LineageOS团队正式推出了LineageOS 16，并为许多手机带来了安卓9 Pie适配。

据IT之家报道，LineageOS大家可能有所耳闻，它的前身是曾经刷机圈里非常流行的CyanogenMod（简称CM），CM的ROM在第三方刷机包里非常流行。

从时间点来看，LineageOS 17即将发布，该项目的服务器已更新了支持LineageOS 17.1（基于Android 10）的所有手机。该列表包含Fairphone 2、初代的Moto Z，备受喜爱的HTC One M8和一堆LG G3 / V20各种版本。

以下加粗的型号是支持LineageOS 17的新手机，其余的手机则已经LineageOS 16。

  • Fairphone FP2（FP2

  • 摩托罗拉Moto Z1（griffin

  • HTC One（M8）（m8

  • HTC One（M8）双SIM卡（m8d

  • 三星Galaxy S4 Active（jactivelte

  • 三星Galaxy S4（SGH-I337）（jflteatt

  • 三星Galaxy S4（SCH-R970，SPH-L720）（jfltespr

  • 三星Galaxy S4（SCH-I545）（jfltevzw

  • 三星Galaxy S4（GT-I9505 / G，SGH-I337M，SGH-M919）（jfltexx

  • 三星Galaxy S4（GT-I9515 / L）（jfvelte

  • LG V20（AT＆T）（h910

  • LG V20（T-Mobile）（h918

  • LG V20（国际）h990

  • LG V20（Sprint）（ls997

  • LG G5（美版无锁）rs988

  • LG V20（美版无锁）（us996

  • LG V20（Verizon）（vs995

  • LG G2（AT＆T）（d800

  • LG G2（T-Mobile）（d801

  • LG G2（国际）（d802

  • LG G2（加拿大）（d803

  • LG G3（AT＆T）（d850

  • LG G3（T-Mobile）（d851

  • LG G3（加拿大）（d852

  • LG G3（国际）（d855

  • LG G3（韩国）（f400

  • LG G3（Verizon）（vs985

此外，上述手机的LineageOS 16版本已被禁用，因此在LineageOS 17可用之前，它们将不会再收到任何更新。需要注意的是，目前LineageOS团队还未正式公布LineageOS 17版本。

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关键词：LineageOS 17LineageOS

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