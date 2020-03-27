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OPPO智能手环专利曝光，与众不同的外观设计

2020/3/27 21:02:43来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

IT之家3月27日消息 外媒91mobiles发现，OPPO已经向国家知识产权局申请了一项智能手环新专利。

专利信息显示，手环拥有一个可以显示时间的小屏幕，还可以显示来自手机的通知、步数等。底部的触点说明这款手环为磁吸式充电设计，并配有心率传感器，像市面上大多数智能手环一样，它还可以作为一个健身追踪器。

91mobiles还放出了这款手环的渲染图：

从渲染图中可以看到，手环的外部围有一圈金属环。这个设计很独特，却又让人难以理解其设计的缘由。金属环的一侧有一处凹槽，可能是压感按键，用于唤醒设备。手环两段留有空隙，推测是用来系在带子上的。

不过对于OPPO这款智能手环的硬件和功能，目前尚未得知，也无法判断该OPPO是否会将此专利量产并投放市场。

OPPO最近重新进入了可穿戴领域，推出了OPPO Watch智能手表。手环的专利可能意味着OPPO即将推出一款全新的智能手环，但具体外观不一定和渲染图相同。

IT之家了解到，早在2014年，OPPO就推出了O-Band智能手环，它采用点阵式LED显示屏，可以提供显示时间、步数等基本信息。而随着小米、华为（荣耀）、Realme等品牌的智能手环在全球份额日益扩大，OPPO可能也想分得一块蛋糕。

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关键词：OPPO智能手环

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