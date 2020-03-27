小米10 Lite 5G/10/10 Pro海外正式发布：前者配骁龙765G，售价349欧元

IT之家3月27日消息 在国内发布一个多月后，今晚小米10系列手机在海外正式发布，线上发布会由小米集团国际部总裁周受资讲解，会上正式发布了小米10、小米10 Pro国际版，还有一款小米10 Lite 5G手机。

小米10和小米10 Pro大家都很熟悉了，一些主要配置包括：90Hz刷新率Super AMOLED屏、骁龙865处理器、5G双模网络、UFS3.0+LPDDR 5存储、WiFi6、108MP主摄像头、对称式立体声扬声器、超大VC液冷+石墨烯立体散热系统，小米10 Pro还支持50W有线疾速闪充、30W超级无线闪充和快速无线反充。

小米10四颗镜头分别为：108MP定制主镜头、1300万超广角镜头、200万微距镜头、200万景深镜头。小米10 Pro四颗镜头分别为：108MP主镜头、2000万像素超广角镜头改为、800万长焦镜头、1200万人像镜头。

售价方面，小米10有8GB+128GB、8GB+256GB两种版本，799欧元起（约6223元）；小米10 Pro提供8GB+256GB一个版本，售价999欧元（约7781元）。

在小米10系列海外发布会上，IT之家了解到小米还发布了一款小米10 Lite 5G手机，该机采用6.57英寸水滴屏，搭载骁龙765G处理器，采用4800万像素四摄，1600万像素前摄，内置4160毫安时电池（20W快充），厚度为7.98毫米，重量只有192克，售价349欧元（约2718元），将于5月初开售。