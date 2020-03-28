华为正式发布计算视觉研究计划：将继续加大投入

在华为开发者大会2020（Cloud）上，华为分享了在计算视觉领域的基础研究成果。同时，华为发布计算视觉研究计划，并邀请全球AI专家参与研究。

开放华为计算视觉基础研究成果

投资基础研究是华为AI战略的重要部分，华为致力于在计算视觉、自然语言处理、决策推理等领域构筑数据高效、能耗高效、安全可信、自动自治的机器学习基础能力。

面向全球开发者，华为诺亚方舟实验室计算视觉首席科学家、IEEE Fellow田奇分享了计算视觉领域的最新研究进展：“华为在计算视觉领域围绕数据、知识和模型三大方向，大力投入基础研究，过去两年已在AI顶会CVPR、ICCV、NeurIPS、ICLR等发表80余篇论文，并取得多项业界领先的成果，这些研究成果已通过学术论文和算法代码开源等形式公开给业界，我们欢迎全球AI开发者基于华为已有的研究成果，进一步开展AI的研究、开发和部署”。

发布华为计算视觉研究计划

在当前研究基础上，田奇发布了华为计算视觉计划，“华为将继续加大投入计算视觉的基础研究，不断挑战计算视觉领域三大问题，包括如何从海量数据中高效挖掘有用的信息、设计高效的万物识别视觉模型，以及表达并存储知识以迈向通用智能“。华为视觉计划围绕三大方向，共有六大子计划，包括：

数据冰山计划：以极少量标注数据撬动海量无标注数据，支撑小样本场景下模型训练；

数据魔方计划：利用多种模态相互辅助、增强模型在实际场景的学习能力；

模型摸高计划：构建云侧大模型，刷新各类视觉任务性能上限；

模型瘦身计划：打造端侧高效的计算模型，帮助各种芯片完成复杂推理；

万物预视计划：设计视觉预训练任务，打造视觉通用模型；

虚实合一计划：在虚拟与现实的结合中，将计算视觉引向真正的人工智能；

同时，田奇表示，“我们欢迎全球AI研究者加入华为视觉计划，共同创新、探索未来。华为Atlas人工智能计算平台的超强算力将全面加速视觉计划开展，研究成果将在华为全场景AI计算框架MindSpore上充分实现并开源给业界“。