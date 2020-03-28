特斯拉股价疯涨：近7个交易日涨超过40%

3月28日消息，据国外媒体报道，美股2月底到3月中旬大幅下滑，近期开始回升，电动汽车厂商特斯拉的股价，在经过2月底开始的一轮大跌之后，近期也开始回升。

特斯拉股价在2月19日收盘时达到了917.42美元，但在随后一段时间大幅下滑，在3月18日收盘时跌到了361.22美元，不到最高时的四成。

但从3月19日开始，特斯拉股价开始回升，当日就大涨66.42美元，本周二再次大涨，股价超过了500美元，市值也再次逼近1000亿美元。

本周五收盘时，特斯拉报514.36美元，较3月18日收盘时的361.22美元高出了153.14美元，这也就意味着在最近7个交易日，特斯拉股价已上涨了超过40%。

在股价回升之后，特斯拉市值也有回升，按周五收盘时的价格计算，特斯拉的市值为948.42亿美元。

而特斯拉股价逐步回升，分析师对特斯拉未来的股价也比较乐观，周五已有华尔街的多位分析师发布研究报告，上调了特斯拉的股票评级。

在周五的一份报告中，New Street Research的分析师皮埃尔·费拉古(Pierre Ferrau)，将特斯拉的股票评级，由持有上调至相当于买入的评级。

同样是在周五，Piper Sandler的分析师亚历山大·波特尔(Alexander Potter)，他在报告中表示，应该在最近的“市场错位”时买入特斯拉的股票。