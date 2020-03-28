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物理“模拟器”！三星为开发者提供 S20 系列及 Z Flip 远程真机测试服务

2020/3/28 22:41:11来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家3月28日消息 据XDA报道，三星为开发人员推出了“远程测试实验室（RTL）”，让开发人员可以远程访问Galaxy S20系列和Z Flip物理真机，以测试应用程序。

虽然安卓碎片化的问题近来鲜有人提及，但对开发者来说，仍需对其应用程序进行大量测试，以适应不同的设备。外媒表示通过Android Studio中的Android模拟器测试应用几乎是不够的，而三星近年来推出了多款非常规形态的设备，因此应用程序“最好在三星物理设备上进行测试”。

三星为开发者准备了大量连接到云的物理机，并针对Galaxy S20系列和Z Flip机型推出了“远程测试实验室（Remote Test Lab, RTL）”，开发人员可通过RTL对手机进行控制，在实际的手机上测试应用程序，“为开发者省下数千美元”。

目前三星开发者网站上已经有了对RTL的详细介绍，IT之家整理得知仅需要注册免费的三星开发者账号、安装Java Runtime Environment * 7或更高版本以及Java Web Start，并且开启2600网络端口即可满足RTL的使用要求。

用户权限：

  • 每天向每个三星开发者用户提供20个积分。

  • 只需获得1个信用额度，用户即可使用远程测试实验室服务15分钟。

  • 最少预约：30分钟（2个积分）

  • 最长预订：每天10小时（40个积分）

限制条件：

  • 不支持音频。

  • 不支持其他外围设备。

  • 服务质量受网络情况影响。

  • 不支持多点触控和相机功能。

  • 无法保证使用手势套件的应用程序的测试。

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关键词：三星S20Z Flip

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