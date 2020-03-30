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一加8 Pro新爆料：6.78英寸2K 120Hz屏，1400尼特、支持运动补偿

2020/3/30 14:39:08来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月30日消息 随着华为P40系列的推出，2020年上半年备受瞩目的旗舰手机就剩下一加8系列了。

根据此前WinFuture的说法，一加 8将提供三种颜色选择，包括黑色，浅绿色以及名为“发光”的渐变色。就外观设计而言，新机看起来几乎跟一加7T Pro一样，只有一个例外那就是6.55英寸的90 Hz屏幕采用了打孔前置摄像头。

性能方面，一加 8将搭载骁龙865，并具有8GB RAM / 128GB UFS存储或12GB RAM / 256GB UFS存储。背面有一个4800万像素的主相机，还有一个1600万像素的广角相机和200万像素的深度传感器。4300 mAh电池供电，30W快速充电，但不支持无线充电。

而刚刚爆料人@Ishan Agarawal 给出了一加 8 Pro的屏幕信息，该机采用6.78英寸“ 超级流体弯曲（Super Fluid Curved）” 120 Hz屏幕。功能要点包括1400尼特亮度和MEMC（运动补偿）、HDR10 +。他间接确认了一加 8 Pro的设计，其外观与较小的一加 8基本相同，只是后置相机模块不同。

IT之家了解到，一加预计将在4月中旬发布这两款手机，目前还没有关于一加 8 Lite的消息。

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关键词：一加8 Pro

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