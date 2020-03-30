华为发布OptiXstar千兆智能光猫：2.5GE端口+Wi-Fi 6，可多穿1堵墙

IT之家3月30日消息 今日，华为正式发布业界首款千兆智能光猫OptiXstar系列，基于创新性的10G PON、eAI（嵌入式人工智能）和Wi-Fi 6技术，官方称该产品的发布拉开了10G PON和Wi-Fi 6光猫走向千家万户的序幕，将加速F5G时代千兆家庭宽带的普及。

根据华为官方的介绍，OptiXstar系列智能光猫具有以下特点：

超千兆宽带：采用华为高性能10G PON网络加速引擎和Wi-Fi 6 160MHz超大频宽，支持2.5GE端口，速率可达超千兆以上，无需下挂路由器，即满足千兆覆盖需求；

超低时延：支持eAI 人工智能和空口超级切片技术，Wi-Fi时延低至10毫秒，实现视频、游戏等业务0卡顿；

Wi-Fi满屋：采用高增益天线和Wi-Fi 6优化算法，Wi-Fi信号较业界产品多穿1堵墙，实现信号满屋；

智能运维：基于光猫自助安装和iMaster NCE-FAN智能管控系统，支持远程运维管理，给用户提供极大便利，减少运营商上门维护次数，降低运维成本；

安全健康上网：端到端4级网络安全保护，让用户享受上网乐趣而无后顾之忧；

超低功耗：动态节能机制，忙时全开，闲时休眠，每年节电减少的碳排放量相当于多种了1棵树。

IT之家稍早前报道，在今日上午举办的Wi-Fi 6+线上技术沟通会上，除了公布Wi-Fi 6+的相关技术细节外华为还发布了两款WiFi 6+路由器产品：AX3/AX3 Pro。

新款华为AX3 系列路由器搭载凌霄四核 1.4GHz CPU，支持160MHz大频宽，相较于传统WiFi 6路由器其近距离速度提升近1倍。此外AX3系列路由器支持华为分享一碰连网，支持NFC功能的安卓手机轻碰路由器即可免密加入Wi-Fi网络。支持手游加速/网课加速/远程办公加速和儿童上网保护。