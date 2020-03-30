《骑马与砍杀2》 EA 版 Steam 开售：促销价格223元

IT之家3月30日消息 《骑马与砍杀2：霸主》抢先体验版现已在Steam开售， 4月14日之前的价格为223元。

IT之家了解到，Steam目前发布的版本，不是完整汉化，有需要的玩家可以下载最新汉化补丁。

《骑马与砍杀2：霸主》游戏简介：

号角震天，群鸦蔽日。卡拉德帝国因内乱而陷入三分之境。新的王国正在悄然崛起。佩好长剑，缚紧盔甲，招兵买马，在卡拉迪亚大陆的战场上策马驰骋，赢取荣耀。

最低配置:



需要 64 位处理器和操作系统



操作系统: Windows 7 (64-bit only)



处理器: Intel® Core™ i3-8100 / AMD Ryzen™ 3 1200



内存: 6 GB RAM



显卡: Intel® UHD Graphics 630 / NVIDIA® GeForce® GTX 660 2GB / AMD Radeon™ HD 7850 2GB



存储空间: 需要 60 GB 可用空间

推荐配置:



需要 64 位处理器和操作系统



操作系统: Windows 10 (64-bit only)



处理器: Intel® Core™ i5-9600K / AMD Ryzen™ 5 3600X



内存: 8 GB RAM



显卡: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 3GB / AMD Radeon™ RX 580



存储空间: 需要 60 GB 可用空间

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