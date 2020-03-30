荣耀30S正式发布：首发麒麟820 5G SoC，售价2399元起

IT之家3月30日消息 荣耀手机V、N、X、Play四大系列，根据官方的说法，V系列“科技”担当，X系列“品质”担当，Play深耕年轻用户层，今天荣耀发布了数字系列新品荣耀30S，官方称之为“2020潮流先锋”。

外观设计方面，荣耀30S延续荣耀20S的蝶羽纹理设计，并升级为双层膜片工艺，采用6.5英寸魅眼全面屏，2.4mm超窄侧边指纹，拥有蝶羽翠、蝶羽白、蝶羽红、幻夜黑四色可选。

荣耀30S首发搭载麒麟820 5G SoC芯片，麒麟820是继麒麟990之后华为的第二款5G SoC，其沿用了麒麟 810 的 A76+A55 和 7nm 工艺，在麒麟810的基础上再次升级：8核CPU性能提升27%、新架构GPU图形能力提升38%、新升级NPU AI性能提升73%。同时，麒麟820采用麒麟990同款Kirin ISP 5.0，支持BM3D单反机图像降噪和视频双域降噪。得益于麒麟 820 SoC 所集成的 5G 基带，荣耀30S支持 5G 双模五频全网通能力，支持 N1、N3、N41、N78、N79 主流频段，支持 5G+4G VoLTE 的双卡双待。

拍照方面，荣耀30S采用荣耀家族经典的Matrix Camera矩阵式设计，拥有6400万像素高清镜头、800万像素三倍光学变焦镜头、800万像素超广角镜头和一颗微距镜头共4颗摄像头，覆盖17mm-80mm焦段，支持3倍光学变焦、5倍混合变焦、20倍数码变焦。前置1600万AI自拍摄像头，支持人像超级夜景。

荣耀30S内置了一块 4000mAh 容量的电池，支持 SuperCharge 40W 快充，30 分钟可以充至 70%，并支持德国莱茵 TÜV 安全快充认证。

荣耀还表示，荣耀30S在模拟 30 个月老化测试中，依然可以保持 90.1% 的性能流畅度，通过 EROFS 系统分区优化和 F2FS 精准空间清理，可以实现“30 个月不卡顿”的体验。还提供最新电子书阅读模式，减少视觉疲劳，阅读更舒适。LINK Turbo双路并发，游戏不掉线。

IT之家了解到，荣耀30S售价8+128GB版售价2399元，8+256GB版售价2699元，今晚开启预售，线上4月7日开售，线下4月10日开售。