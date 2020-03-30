【IT之家评测室】华硕天选游戏本评测：8核16线程AMD R7 4800H首测，Yes就对了！

日前，华硕推出了全新的天选笔记本产品，这款游戏本搭载了AMD全新的锐龙4000系标压产品，IT之家拿到的这款采用了AMD Ryzen 7 4800H处理器，在显卡上则搭配的英伟达RTX 2060显卡，内存则为8GB DDR4 3200MHz，作为一款专门的游戏笔记本，华硕天选自然配备了144Hz高刷新率的电竞屏。



AMD Ryzen 4000H系列标压处理器作为AMD现阶段最为强悍的笔记本处理器尚为发布前就备受玩家关注，此次IT之家评测的这款华硕天选笔记本也是首批搭载Ryzen 4000H系列处理器的游戏本产品，其最高端产品搭载了AMD Ryzen 9 4900H。IT之家评测的这款R7 4800H，其采用8核16线程设计，基频为2.9GHz，加速频率为4.2GHz。

很多人可能会拿他和AMD上一代移动标压处理器R7 3750H作对比，但通过实际的体验我们看到，AMD在游戏本上正在利用它制程的领先优势快速超越。接下来我们一起来看看AMD这颗全新的R7 4800H处理器具体表现如何。

理论性能

华硕天选笔记本作为首批搭载Ryzen 4000H系列的游戏本产品，其性能如何？我们首先来看一下它的理论性能跑分数据。

现阶段CPU-Z还没能识别R7 4800H，不过我们已经可以看到它的大部分数据，AMD Ryzen 7 4800H处理器基于7纳米Zen2架构，8核16线程这在笔记本处理器上可是非常少见的。它还支持AMD SenseMI技术，这项技术让处理器可以感知、学习和自适应使用环境，并做出针对性的运算优化，满足游戏玩家和电脑发烧友对性能的极致追求。

AMD全新的4000H家族目前有三款产品，分别是R9 4900H、R7 4800H、R5 4600H。具体参数如下：

纸面数据上来看，R7 4800H和R9 4900H非常接近，三款处理器功耗均为45W，R7 4800H在CPU-Z自带的基准测试中，单线程得分525.1分，多线程得分5529.2分。

接下来我们再来看一下华硕天选的显卡，Ryzen R7 4800H内建Radeon RX Vega Graphics显卡，同时华硕天选笔记本还配备了英伟达RTX 2060显卡。双显卡设计可以根据负载情况自动切换，从而达到节电并延长续航的目的。

接下来，我们通过评测工具对华硕天选的理论跑分数据进行梳理。

在Cinebench R15和R20的测试中，R7 4800H整体表现非常抢眼，R15单线程得分188分，多线程得分1842分；R20单线程得分480分，多线程得分4851分。

作为对比我们看到，R7 4800H在单核性能上相比于R7 3750H提升超过20%。由于核心数的不同，我们看到R7 4800H在多线程的提升上还是非常明显的，在多核性能上，我们看到R7 4800H填补了R5 3600X与R7 3700X之间的空白。

▲Cinebench R15跑分对比

▲Cinebench R20跑分对比

在Fritz Chess Benchmark测试中，R7 4800H单线程得分为3429千步/秒，8线程得分为23178千步/秒，16线程得分为30017千步/秒。

我们取8线程分数与R7 3750H做对比。在相同线程下，R7 4800H在Fritz Chess Benchmark测试中相比于R7 3750H有64%的提升。

接下来就是RTX 2060的3DMark跑分，跑分数据如下：

VRay跑分：

总体来看，华硕天选这款产品在理论数据表现上最为抢眼的无疑是R7 4800H这颗处理器，接下来我们通过游戏来看看这颗处理器带来的性能提升。

游戏实测

本次测试我们选区了《孤岛惊魂5》、《古墓丽影：暗影》、《刺客信条：奥德赛》三款游戏作为评测游戏。

《孤岛惊魂5》

《孤岛惊魂5》测试中，在1080P下使用游戏内预制的最高画质进行基准测试，测试结果显示华硕天选笔记本最低帧率为59帧，最高帧率为94帧，平均帧率为74帧。

《古墓丽影：暗影》

在《古墓丽影：暗影》测试中，我们分别在1080P下进行了预设高画质、高画质开启光追关闭DLSS、高画质开启光追开启DLSS测试。三次测试平均帧率分别为65帧、49帧和66帧。

《刺客信条：奥德赛》

在《刺客信条：奥德赛》测试中，使用游戏内设的最高画质进行测试，其最低帧率为29帧，最高帧率为68帧，平均为48帧。

通过三款游戏的体验，我们能感受到搭载R7 4800H的天选笔记本已经在性能上相比于R7 3750H带来了很大的提升，这些提升都为玩家带来更好的体验。

散热与噪声测试

华硕天选笔记本所使用的R7 4800H处理器采用的7纳米制程工艺，其实际的功耗相比于10纳米或者14纳米产品更低。而其内部采用的四热管散热设计也让CPU和GPU的热量得到快速释放。

在CPU和GPU双拷情况下，半小时CPU拷机温度达到94度，而GPU温度达到78度。

虽然笔记本内的传感器温度已经是滚烫了，但是在四热管的加持下，只有在笔记本的键盘核心区域才感受到些许的热量。整体并没有很热的感觉。

这里我们打开了天选的高性能模式，虽然双拷温度很高，电脑却比较安静，并没有风扇强烈的啸声。

总结

华硕天选笔记本作为首批上市的AMD Ryzen 4000H系列游戏本产品，它的能力提升很大部分来于这颗R7 4800H，8核16线程的强劲表现让我们看到AMD在移动笔记本领域赶超的势头。

无论是低压的U系列还是标压的H系列，AMD已经在恶补移动端之前落下的功课，制程领先让它迅速赶超。可以说AMD已经在桌面和移动领域两开花，想要追上头部的强者只是时间问题。