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Mac 运行 Win10 闪屏，苹果：更新驱动，降低分辨率

2020/3/29 8:48:25来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家3月29日消息 此前有Mac用户反馈，设备通过Bootcamp安装并运行Windows 10时，右侧屏幕会出现变形并闪烁，如果使用外接显示器，则显示问题可能会影响整个屏幕。日前苹果发布了新的支持文档，其中分享了一些方法用于解决Windows 10用户在Mac设备上遇到的问题，包括更新AMD显卡驱动以及调整分辨率等。

首先是更新显卡驱动，方法适用于以下机型：

  • 2015 年或之后推出的 15 英寸 MacBook Pro

  • 2014 年或之后推出的 27 英寸 iMac

  • 2017 年或之后推出的配备视网膜显示屏的 21.5 英寸 iMac

  • 2017 年推出的 iMac Pro

  • 2013 年或之后推出的 Mac Pro

查看您的 AMD 图形卡驱动程序版本

1、 在 Windows 中启动您的 Mac。

2、 采取以下任一步骤以打开 Radeon 设置：

右键点按桌面并选取“AMD Radeon 设置”。

或者点按通知区域中的“Radeon 设置”。

或者从“程序”菜单中选取“AMD Radeon 设置”。

3、 在“Radeon 设置”中，点按“系统”标签，然后点按“软件”标签。

4、 版本号显示在“驱动程序包版本”下。

下载并安装最新的 AMD 图形卡驱动程序

1、 在 Windows 中，访问 AMD 网站，然后点按“驱动与支持”。

2、 从列表中（而不是菜单中）选择您的产品：首先选择“显卡”，然后在下一列中选择“Mac 显卡”，再在下一列中选择“Apple Boot Camp”。

3、 点按“提交”以查看可用的驱动程序列表。

4、 查找支持您的 Mac 机型的驱动程序版本。如果这个版本比您的 Mac 上已安装的版本新（即版本号更高），请点按“Download”（下载）。

5、 解压缩已下载的 ZIP 文件，然后在生成的文件夹中运行“设置”App 以安装驱动程序。

此外，IT之家注意到，苹果表示如果设备无法使用最新的AMD图形驱动程序，则可以降低显示器的分辨率或转换为较低分辨率的显示器，步骤如下（不适用于Apple Pro Display XDR、LG UltraFine 4K和5K显示器）：

1、 右键单击您的桌面，然后选择“显示设置”。

2、 点击“高级显示设置”。

3、 从显示菜单中，选择受影响的显示器。

4、 单击“显示适配器属性”。

5、 单击“列出所有模式”。

6、 选择不大于3840 x 2160的显示分辨率。

7、 要保存更改，请单击“确定”，然后再次单击“确定”。

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关键词：苹果MacBook ProAMD

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