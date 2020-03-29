Mac 运行 Win10 闪屏，苹果：更新驱动，降低分辨率

IT之家3月29日消息 此前有Mac用户反馈，设备通过Bootcamp安装并运行Windows 10时，右侧屏幕会出现变形并闪烁，如果使用外接显示器，则显示问题可能会影响整个屏幕。日前苹果发布了新的支持文档，其中分享了一些方法用于解决Windows 10用户在Mac设备上遇到的问题，包括更新AMD显卡驱动以及调整分辨率等。

首先是更新显卡驱动，方法适用于以下机型：



2017 年或之后推出的配备视网膜显示屏的 21.5 英寸 iMac

1、 在 Windows 中启动您的 Mac。

1、 在 Windows 中，访问 AMD 网站，然后点按“驱动与支持”。

2、 从列表中（而不是菜单中）选择您的产品：首先选择“显卡”，然后在下一列中选择“Mac 显卡”，再在下一列中选择“Apple Boot Camp”。

3、 点按“提交”以查看可用的驱动程序列表。

4、 查找支持您的 Mac 机型的驱动程序版本。如果这个版本比您的 Mac 上已安装的版本新（即版本号更高），请点按“Download”（下载）。

5、 解压缩已下载的 ZIP 文件，然后在生成的文件夹中运行“设置”App 以安装驱动程序。