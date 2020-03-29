Mac 运行 Win10 闪屏，苹果：更新驱动，降低分辨率

IT之家3月29日消息 此前有Mac用户反馈，设备通过Bootcamp安装并运行Windows 10时，右侧屏幕会出现变形并闪烁，如果使用外接显示器，则显示问题可能会影响整个屏幕。日前苹果发布了新的支持文档，其中分享了一些方法用于解决Windows 10用户在Mac设备上遇到的问题，包括更新AMD显卡驱动以及调整分辨率等。
首先是更新显卡驱动，方法适用于以下机型：
2015 年或之后推出的 15 英寸 MacBook Pro
2014 年或之后推出的 27 英寸 iMac
2017 年或之后推出的配备视网膜显示屏的 21.5 英寸 iMac
2017 年推出的 iMac Pro
2013 年或之后推出的 Mac Pro
查看您的 AMD 图形卡驱动程序版本
1、 在 Windows 中启动您的 Mac。
2、 采取以下任一步骤以打开 Radeon 设置：
右键点按桌面并选取“AMD Radeon 设置”。
或者点按通知区域中的“Radeon 设置”。
或者从“程序”菜单中选取“AMD Radeon 设置”。
3、 在“Radeon 设置”中，点按“系统”标签，然后点按“软件”标签。
4、 版本号显示在“驱动程序包版本”下。
下载并安装最新的 AMD 图形卡驱动程序
1、 在 Windows 中，访问 AMD 网站，然后点按“驱动与支持”。
2、 从列表中（而不是菜单中）选择您的产品：首先选择“显卡”，然后在下一列中选择“Mac 显卡”，再在下一列中选择“Apple Boot Camp”。
3、 点按“提交”以查看可用的驱动程序列表。
4、 查找支持您的 Mac 机型的驱动程序版本。如果这个版本比您的 Mac 上已安装的版本新（即版本号更高），请点按“Download”（下载）。
5、 解压缩已下载的 ZIP 文件，然后在生成的文件夹中运行“设置”App 以安装驱动程序。
此外，IT之家注意到，苹果表示如果设备无法使用最新的AMD图形驱动程序，则可以降低显示器的分辨率或转换为较低分辨率的显示器，步骤如下（不适用于Apple Pro Display XDR、LG UltraFine 4K和5K显示器）：
1、 右键单击您的桌面，然后选择“显示设置”。
2、 点击“高级显示设置”。
3、 从显示菜单中，选择受影响的显示器。
4、 单击“显示适配器属性”。
5、 单击“列出所有模式”。
6、 选择不大于3840 x 2160的显示分辨率。
7、 要保存更改，请单击“确定”，然后再次单击“确定”。