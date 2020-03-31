2199 元至 2699 元，Redmi K30 5G 三款存储版正式降价销售

IT之家3月31日消息 此前红米手机官方曾宣布Redmi K30系列，上市不到3个月，国内销量突破100万台。昨天卢伟冰宣布，3月31日0点开始，Redmi K30 5G手机8GB+128GB/8GB+256GB版本永久降价200元，6GB+128GB版本降价100元，到2199元！ 其中6GB+64GB版本售价仍然是1999元。

Redmi K30 5G亮点包括骁龙765G/120Hz高刷新率/索尼6400万高清四摄/4500Mah大电量长续航/30W PD快充/双面GG5玻璃和AG工艺。

IT之家曾报道，去年12月10日，Redmi K30系列与AIoT智能新品发布会于北京召开，发布Redmi笔记本、首款智能音箱、首款路由器以及Redmi首款5G手机4款产品。

在Redmi K30系列发布会上，Redmi K30 5G搭载骁龙765G处理器+索尼IMX686，售价1999元起。

据IT之家整理，配置方面，Redmi K30 5G手机搭载了最新的高通骁龙765G处理器，7nmEUV工艺，集成骁龙X52调制解调器及射频系统并支持SA/NSA双模。采用一块6.67英寸120Hz双挖孔流速全面屏，屏幕比例为20:9，屏占比为91%，支持护眼模式2.0。

Redmi K30 5G机身采用3D四曲面玻璃设计，拥有双面康宁GG5保护玻璃，由AG磨砂旗舰级工艺打造而成。配色为时光独白、深海微光、紫玉幻境、花影惊鸿四款配色可选。

Redmi K30 5G手机采用前后六摄全场景方案，搭载索尼6400万像素IMX686传感器，拥有1/1.7”超大感光元件，1.6μm 4合1大像素，f/1.89大光圈，6P镜头， 支持夜神超级夜景功能，与小米CC9 Pro算法相同；采用200万像素人像景深镜头，1.75μm像素，可实现真实自然的背景虚化效果，支持人像模式+电影模式；前置AI双摄，支持萌拍，电影人像模式，支持RAW格式直出。

Redmi K30 5G支持30W疾速闪充，采用独立高效电荷泵，充电转化效率达97%，电池容量为4500mAh，可实现30分钟充电61%。拥有Type-C接口，保留3.5mm耳机孔，支持红外遥控，预装MIUI 11稳定版。