“在家办公”的苹果员工：为适应中国供应商上夜班

3月31日上午消息，自3月初以来，因为疫情影响，苹果公司位于硅谷总部和世界其他地区的大多数员工一直在家里工作。外媒《The Information》的一篇报道，概述了这个以保密文化著称的公司，在这种情况下如何工作。

通常情况下，苹果公司会要求所有员工在办公室工作，并高度重视面对面的会议沟通。当人们在家工作时，出于安全保密的角度，苹果公司鼓励他们使用自己公司设计的工具（例如FaceTime和iCloud Drive），但也允许使用Slack，WebEx和Box等第三方工具，因为苹果员工认为，自己的App往往是为消费者服务的，而不是商务工作场景。

▲这家以保密文化著称的公司，也曾对“在家办公”短暂的不适

事实证明，在硬件方面，在家工作会相对困难，因为通常需要亲自触摸和查看零件。并且苹果的工程师经常在新品量产之前前往中国，但目前这显然已经不可能，这导致他们不得不依靠细节照片来做出硬件方面决策，而苹果则要密切控制工厂中的人员及相关拍照设备。

考虑到中国的时差，苹果团队可能需要花费大量时间来回发送电子邮件，才能从中国工厂接收他们需要的照片，这导致一些湾区员工换了“夜班”工作，以便于联系中国供应商。

另外，需要做原型设计的工作人员必须在苹果的安全实验室内工作（这也是苹果最机密的部门），这么做导致原型设计工作陷入停顿。员工不能再使用苹果的3D打印机和铣床等设备，也不能对其设计样品进行压力和跌落测试。一名员工表示，在库比蒂诺的原型制作已基本停止。最初，苹果为了安全，禁止员工将未发布产品中的组件随身带回家，但是最近，他们已经开始建立在特殊情况下这样做的流程。

其他的员工则已经开始适应在家工作，使用公司VPN访问机密文档或远程访问桌面。据报道，苹果公司已定期发送更新通知，告知员工在家中如何工作，并允许他们花钱购置办公用品，或将必需物品从工作场所带回家。苹果还尝试加强在家办公的安全规定，例如确保家中的其他人看不到他们的屏幕。

尽管苹果员工必须克服困难才能进行远程工作，但据《The Information》采访的一位苹果供应商表示，“没有迹象表明增长放缓”。苹果继续提供稳定的组件订单，并增加了iPhone 11和11 Pro的订单。