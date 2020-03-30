内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界软件
手机数码
电脑学院
测评图赏
视频游戏
原创直播
AI5G
苹果微软
iPhone之家Win10之家
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

印度疫情爆发，苹果 iPhone XR 生产陷入停止

2020/3/30 9:31:56来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月30日消息 苹果供应商富士康在印度钦奈的工厂生产的iPhone XR预计将被停止或至少受到严格限制。鉴于当前的新冠病毒疫情，印度泰米尔纳德邦当地地区必须遵守该国的封锁程序，以防止冠状病毒传播。

从当地时间上周二18:00开始，印度政府援引其刑法第144条并将其应用于所有公众聚会。第144条禁止在一个地方集会四个或四个以上的人，并且在封锁期间，印度的1897年《流行病法》也将集会人数限制为类似人数。

印度总理纳伦德拉·莫迪下令在周二午夜进行全国范围的封锁，该封锁将持续到至少3月31日。

钦奈公司专员G Prakash告诉《印度时报》：“由于这是非常紧急的疫情事件，我们已经采取了严格措施。将由30个公司和警察联合小组进行巡查，以检查谁违反了这一规定。”

经过数周的试运行，富士康自2019年10月以来一直在印度生产iPhone XR，但据信富士康也计划在印度钦奈生产iPhone 11手机。据报道，iPhone XR目前在全球智能手机销售中占据主导地位，去年全球卖出4630万台。

IT之家此前报道，今年一月，富士康与苹果之间发生纠纷的报道称该制造商取消了在印度的50亿美元投资。富士康对此予以否认。

消息称，苹果计划在孟买的Maker Maxity购物中心开设一家Apple Store零售店，但苹果目前在印度还未正式开设苹果零售店。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone Xr苹果

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    