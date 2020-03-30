印度疫情爆发，苹果 iPhone XR 生产陷入停止

IT之家3月30日消息 苹果供应商富士康在印度钦奈的工厂生产的iPhone XR预计将被停止或至少受到严格限制。鉴于当前的新冠病毒疫情，印度泰米尔纳德邦当地地区必须遵守该国的封锁程序，以防止冠状病毒传播。

从当地时间上周二18:00开始，印度政府援引其刑法第144条并将其应用于所有公众聚会。第144条禁止在一个地方集会四个或四个以上的人，并且在封锁期间，印度的1897年《流行病法》也将集会人数限制为类似人数。

印度总理纳伦德拉·莫迪下令在周二午夜进行全国范围的封锁，该封锁将持续到至少3月31日。

钦奈公司专员G Prakash告诉《印度时报》：“由于这是非常紧急的疫情事件，我们已经采取了严格措施。将由30个公司和警察联合小组进行巡查，以检查谁违反了这一规定。”

经过数周的试运行，富士康自2019年10月以来一直在印度生产iPhone XR，但据信富士康也计划在印度钦奈生产iPhone 11手机。据报道，iPhone XR目前在全球智能手机销售中占据主导地位，去年全球卖出4630万台。

IT之家此前报道，今年一月，富士康与苹果之间发生纠纷的报道称该制造商取消了在印度的50亿美元投资。富士康对此予以否认。

消息称，苹果计划在孟买的Maker Maxity购物中心开设一家Apple Store零售店，但苹果目前在印度还未正式开设苹果零售店。