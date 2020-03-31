一加 8/Pro 国行发布会官宣：4 月 16 日举行，“肉眼可见的出类拔萃”

IT之家3月31日消息 一加手机海外推特现在公布了一加8系列新机的发布时间——北京时间4月14日晚23点。现在一加手机官方宣布，4月16日19:00 一加8系列将首次通过线上进行新品发布！新旗舰，肉眼可见的出类拔萃。

一加官方称：“一加 8系列是我们有史以来最强大，最漂亮的智能手机系列，结合了超快的5G功能，经过特殊设计的高刷新率显示器和一加标志性的强大性能。”，进一步证实了我们可以期待高刷新率的屏幕-目前，对于大多数新版本来说，5G几乎都是给定的。

IT之家整理爆料，一加 8将提供三种颜色选择，包括黑色，浅绿色以及名为“发光”的渐变色。就外观设计而言，新机看起来几乎跟一加7T Pro一样，只有一个例外那就是6.55英寸的90 Hz屏幕采用了打孔前置摄像头。

性能方面，一加 8将搭载骁龙865，并具有8GB RAM / 128GB UFS存储或12GB RAM / 256GB UFS存储。背面有一个4800万像素的主相机，还有一个1600万像素的广角相机和200万像素的深度传感器。4300 mAh电池供电，30W快速充电，但不支持无线充电。

一加 8 Pro方面，采用6.78英寸“ 超级流体弯曲（Super Fluid Curved）” 120 Hz屏幕。功能要点包括1400尼特亮度和MEMC（运动补偿）、HDR10 +。一加 8 Pro的外观设计与较小的一加 8基本相同，只是后置相机模块不同。