明基推出TH685 HDR 1080P游戏投影仪，适用于PS4/Switch/Xbox One等

IT之家3月31日消息 游戏主机玩家往往会将主机接在显示器或电视上进行游戏，但如果想要一个更大的显示区域，抛开大尺寸电视，可以完成这一工作的设备恐怕只有投影仪了。然而通常情况下，投影仪并不是为游戏而设计的，很可能会因为延迟而没有很好的游戏体验。

今天，明基希望通过全新的TH685 HDR 1080P 游戏投影仪来改变这种状况。该公司承诺，与其他投影仪相比，它低输入延迟（8ms响应时间）将提供优越的游戏体验。

“TH685具有更动态的颜色范围，通过HDMI2.0与HDR兼容，使投影仪能够显示出更丰富的色彩和更高的对比度。新的投影仪还引入了RGBW色轮，在不损失任何亮度的情况下，可以获得95%的Rec.709色彩空间，即使在较为明亮的环境中也能产生令人惊叹的彩色图像。为了获得更完整的视听动态效果，TH685采用了一个带EQ调节的5W Trevolo扬声器。有了新的投影仪，用户可以看到令人难以置信的图像，同时增强了音频功能，”明基官方称。

该公司进一步表示，“对于那些喜欢在大屏幕电视上玩游戏机的人来说，TH685的输入延迟最低，为8.3ms（1080P/120Hz）。”

IT之家了解到，新款TH685投影仪在任何照明环境下都能创造出壮观的视觉效果，因此用户可以在家中的任何地方欣赏到高质量的内容。此外，这款投影仪具有Trevolo扬声器、LumiExpert等特色功能，是游戏和娱乐爱好者的最佳选择之一。

明基TH685 HDR 1080P投影仪售价799美元（约合人民币5671元）。