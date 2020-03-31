2499 元，小米有品上架石头手持无线吸尘器 H6 ：150AW 吸力，OLED 屏显，落地充电支架

IT之家3月31日消息 今天，小米有品上架石头手持无线吸尘器 H6产品，这款无线吸尘器H6搭载了聚合物超轻电池，拥有150AW吸力，多锥无损耗，OLED屏幕显示，搭配落地充电支架。众筹价2699元，可领取200元限量优惠券，最终价格2499元。4月1日开启众筹。

石头手持无线吸尘器H6采用了高能密度的动力型聚合物电池，与造价昂贵的无人机电池技术相同，有着高续航、长寿命、重量轻等优势。充满电后节电模式工作续航长达90分钟，标准模式续航45分钟，提供充足的清洁时间，吸力不会随电量减少而衰减。

石头手持无线吸尘器H6重量为1.43Kg，搭配电池后置人体工学设计。采用了150AW吸入功率，真空吸力高达25000Pa，搭载矢量变频电机。

值得IT之家网友注意的是，石头手持无线吸尘器H6支持急速启停，全程高效气尘分离。整机过滤效率高达99.97%，锁住比PM2.5小8倍的污染物。

石头手持无线吸尘器H6支持OLED屏幕显示，可以显示续航时间、充电进度，清洁模式，当滤网需要清理时，OLED屏幕可以智能提醒，并演示保养方法。还支持锁定模式，解放手指，无需长按扳机即可持续吸尘。

石头手持无线吸尘器H6支持铝合金的落地充电支架，也可以挂墙使用，方便利落，也可以连接主机直充。

小米有品石头手持无线吸尘器 H6众筹：点击购买