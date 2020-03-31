iOS限免App精选：Alphaputt - 高尔夫手游（￥18→0）

IT之家3月31日消息 《Alphaputt》是一款玩法独特的高尔夫游戏。游戏将字母表和高尔夫球场相结合，带来新奇的游戏体验。游戏支持iPhone和iPad，支持简体中文，原价18元，目前限免。

游戏玩法

1、照字母表击球入洞，完成独特的文字高尔夫体验，

2、不过要当心随时出现的不明飞行物

游戏特色

1、Alphaputt将字体设计与经典的迷你高尔夫球场相结合。每台设备最多可支持4名玩家。

2、游戏共包含26道设计精美的关卡，每一道对应着字母表中的一个字母——从A字型的机场到Z字型的禅意花园。每一个场景都对应着专门的音景和特有的主题，为玩家带来独一无二的游戏挑战。

3、击球操作直观简明，确保字母在整个场景中占据着真正的主角地位。玩家可在场景内四处走动，找到最佳角度，设定方向，调整力度。

4、玩家可输入自己想要的单词，创建个性化的球场，或者迎接随机生成的挑战。单人玩家还可选择Par-Fection模式，挑战用低于规定数字的杆数打完整个字母表。

应用下载：点此进入iTunes商店。（572.3 MB，系统要求：iOS 10.0 或更高版本。兼容设备：iPhone、iPad、iPod touch。）

IT之家温馨提醒，限免/降价信息有较强时效性，如对应用感兴趣请及时获取下载。

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