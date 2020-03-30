《使命召唤：现代战争 2》修复版明日发布，官方预告偷跑

IT之家3月30日消息 据Wccftech报道，《使命召唤：现代战争 2》修复版将于明日发布，但目前官方预告片及游戏本体均遭泄露。

IT之家获悉，《使命召唤：现代战争 2》修复版不仅在德国PS商店上架，并且可以下载及运行，售价24.99欧元，游戏母带约47GB大小，目前已被下架。推特用户@DutyVengeance分享了一张游戏运行时的屏摄图。

此外，《使命召唤：现代战争 2》修复版的官方预告片也遭到泄露，但清晰度仅为360p。