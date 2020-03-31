罗永浩首播多款货品被曝光：人体工学椅、安慕希等

3月31日下午消息，在宣布4月1日晚于抖音独家开播后，老罗卖什么，成为广大网友关心的问题。尽管罗永浩迟迟未公布自己的带货清单，不过不少品牌方已经按捺不住，提前宣布将出现在老罗的抖音直播首秀中。

3月30日晚，网易严选发布预告，称网易严选人体工学椅将在罗永浩抖音直播首秀售卖。随后，每日黑巧也通过自己的官方账号发布消息，称将出现在4月1日晚的抖音首秀直播中，“官宣：一起交个朋友吧（绝对不是谣言）”。

3月31日上午，小米手机发布海报，称小米10成为罗永浩抖音带货的第一款手机。而据知情人士介绍，罗永浩当晚销售的手机不仅有小米10，还包括小米10 Pro。

罗永浩曾创办锤子手机，期间曾因手机品质与小米等多家厂商打过口水仗，如今转为小米代言，不少网友粉丝十分期待罗永浩将如何推销小米。

截至发稿，目前主动曝光将出现在罗永浩抖音首秀的产品，还包括石头扫地机器人，安慕希酸奶等。据业内人士介绍，一般带货直播，单场直播会介绍20个左右的选品，也就意味着目前还有一大半选品尚未被公布。

不过从目前披露的商品清单来看，基本与罗永浩此前公布的选品范围一致：数码产品、文创产品、图书、家具杂货和高性价比的日用杂活和零食小吃。

罗永浩发布的预热视频显示，4月1日晚，他还将在直播中发放数十万红包，不过是以现金红包还是代金券的形式，目前尚未公布。