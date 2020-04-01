消息称联想已与罗永浩签约：网课平板或成老罗带货首选

据联想内部人士透露，联想已正式与罗永浩签约，将于4月1日晚上参与罗永浩直播带货首秀，但罗永浩具体带哪款产品尚未透露。不过据该知情人士透露，联想网课平板M10 Plus和Think Plus口红电源会大概率亮相。

3月27日，坊间就传出联想中国与老罗交朋友的消息。当时，有人就猜测老罗可能会大概率给联想带货平板电脑。而联想刚刚在京东商城上挂出了一款网课平板。

联想海报

联想有可能签约罗永浩的消息流出后，联想中国官微也开启了卖萌之旅，时不时地与公司旗下的产品互动一下。一会儿称老罗看中了摩托罗拉的折叠屏手机，一会儿又让人感觉是小新PRO 13电脑，但这些都是烟幕弹。

该联想内部人士透露，这些都是烟幕弹。老罗真正的带货目标是联想网课平板M 10 PLUS。3月31日，联想官微称：“让子弹再飞一会儿。”随文配发的是一张囊括小新Pro 13电脑、网课平板M 10 PLUS、口红电源、个人云存储、联想Lecoo AI 指读单词宝这5款产品。海报的下面，是一句“小孩子才做选择，成年人全都要。”

据悉，联想虽然在这张海报中展示了5款产品。但真正让老罗感兴趣的是M 10 Plus。在“停课不停学”的大背景下，在线教育成为行业风口。而最适合网课的大平板电脑成为市场上最硬核需求，供不应求。

罗永浩的带货能力不容置疑。此前，他曾给讯飞输入法、子弹短信、地平线箱包等东西带货，大卖同时更让品牌大火。但此次直播带货与老罗此前带货不同，这是老罗真正意义上的直播带货。

3月31日，小米手机已经官宣，罗永浩直播带货的第一款手机，就是小米10手机。此前，罗永浩在微博宣布，将于4月1日晚8点开启直播带货之旅，中国第一代网红的他表示未来希望能够成为带货一哥。