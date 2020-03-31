雷军：小米2019年硬件净利润小于1%，2020年研发投入预计将达100亿元

IT之家3月31日消息小米今日公布了2019年四季度财报及全年业绩；财报显示，2019年小米集团总收入达到人民币2058.4亿元，同比增长17.7%；经调整净利润达到人民币115亿元，同比增长34.8%。2019年第四季度总收 入达到人民币564.7亿元，同比增长27.1%，经调整净利润达到人民币23亿元，同比增 长26.5%。

IT之家了解到，随后，小米创始人雷军发出致投资人公开信，表示2019年小米硬件综合税后净利率依然为正，小于1%，守住了对用户的承诺。

雷军表示，目前小米的产能恢复情况已超过90%；他称，“中国市场的经验告诉我们，疫情并不会毁灭市场机遇，只是让‘春天’的到来延后。”

雷军在信中还表示，2019年，我们的研发投入达到了75亿元，在此前连续三年大幅增长的前提下，同比再增30%。2020年，我们还将继续加大研发投入，预计将达到100亿元。雷军称，“今年初，我们已决定在此领域中继续加大投入，未来5年将至少投入500亿元，彻底确立在智能生活领域的绝对领导地位。”

以下是雷军公开信全文：

尊敬的小米投资者和所有关心小米的朋友们：

您好！

目前，全球还在处在新型冠状病毒肆虐的阴影下，在这样的非常时刻，没有什么是比朋友无恙更好的信息。展信之际，诚挚祝您和您的亲友健康安泰。

我们刚刚发布了2019年的全年财报。相比其中的增长数字，我更想向您说明，在全球经济遭遇挑战，甚至发生“黑天鹅”危机时，小米在坚持什么样的信念，又是如何在坚持。

这是稳健经营的一年，也是积极进取的一年

2019年小米集团营收首次突破2000亿元，达2058亿元，同比增17.7%，经调整后净利润115亿元，同比增34.8%，超过市场预期。在中美贸易战和全球经济下滑的大背景下，小米依然实现了业内罕见的增长。

这一年里，我们赢得了一系列里程碑式的成就。小米首次进入财富世界500强，成为榜单中最年轻的500强公司。我们首次进入了Brandz的全球品牌TOP100，排名74位。我们的智能电视也首度拿下了中国市场的全年第一，并且，创造了中国市场单品牌出货量首次突破1000万台的纪录。

远见、信心、韧性和强大的行动力，是我们能够持续赢得进展的关键。

全球移动通讯信息技术产业正处于从4G向5G切换的关键时刻，我们采取了稳健的经营策略，持续夯实品质、创新、交付等能力基础，进行了品牌、产品线、组织结构和管理系统等一系列重大调整，为未来的发展打下了坚实的基础。

我们的手机业务正式启动双品牌策略，小米、Redmi双品牌分拆独立运营取得喜人的成功。我们始终稳居全球前四，同时稳健经营，实现了业内罕见的全球极度健康的库存水位，得以轻装上阵拉开了5G战略大幕。截止2019年末，我们来自境外市场的收入占比已经近半，小米成为一家真正的全球化公司。互联网业务充满活力也更加多元，我们的AIoT业务始终保持着全球领先地位，成为业内公认的“智能生活领先者”。

这一系列成绩的背后，是小米始终坚持技术立业

小米坚持技术立业，不断加大研发投入。2019年，我们的研发投入达到了75亿元，在此前连续三年大幅增长的前提下，同比再增30%。2020年，我们还将继续加大研发投入，预计将达到100亿元。

同时，我们也在积极引入全球顶尖的研发人才，比如我们成功邀请到了人工智能领域的顶尖专家Daniel Povey加入小米。从2019开始，我们专门设立了小米技术奖，向全年度技术成就最高项目的核心研发人员颁发100万美元奖金。去年，这一奖项由小米MIX Alpha项目的10位工程师分享。

我们已经明确了“5G+AI+IoT、下一代超级互联网”的战略方向

5G并不只是手机的网络性能，AIoT也不只是AI技术或IoT平台，“5G+AIoT”是贯穿小米集团全产品、全平台、全场景的服务能力，是小米互联网基因在新时代全面爆发的“题眼”，是我们真正为用户带来智能科技美好生活的关键。去年初，我们提出All in AIoT，5年投入100亿，经过这一年的实践充分验证了战略方向的可行性、正确性和战略投入的必要性。今年初，我们已决定在此领域中继续加大投入，未来5年将至少投入500亿元，彻底确立在智能生活领域的绝对领导地位。

这是我们为您创造价值更大价值的举措，也是践行我们坚持的理念的行动。让全球数十亿人进入万物互联的世界，是让所有人都能享受科技带来美好生活的关键体现。

我们始终相信，彼此连接的世界好过孤立，智能的设备胜过传统的繁琐。就如同我们坚信经济全球协作的价值，坚信科技平权改变世界的力量。

尤其是在今年初的疫情期间，当我们看到隔离的人们通过智能手机、笔记本电脑、智能摄像头等彼此联络，照看分隔在远方的父母、孩子甚至宠物时，我们就能感受到责任的重量和连接的渴望。

人类是一个命运共同体，此时此刻，这样的信念更加坚定。而我们用科技让人类共同体的生活都能更加美好，这是小米对下一代超级互联网的向往 。

保持高效是跨越危机的终极策略

目前全行业、全世界都在面临巨大的挑战，但对克服困难，和合作伙伴一起安然共渡非常时期，我们有绝对的信心。越是严酷的环境，我们相信，小米高效的优势就越是显著。

因为小米一直在践行最严苛的效率准则，既是对极致效率的自我追求，客观上也是一种未雨绸缪：以四季常态过冬天，则冬天亡；以冬天态度过四季，则四季存。

我和我的同事们经历过17年前的非典疫情和2008年的金融海啸，深知危机是一场考验，是推动反思的终极命题，是企业价值、模式和生长潜力的试金石。而我们的高效运营，我们快速敏锐的行动力，我们与用户的紧密结合及赢得的用户信任，让我们能够更快地从危机中获得机遇，走上更健康而持久的发展道路。

在小米的招股书中，我们说，一家真正实现世界级效率的公司，将拥有穿越经济周期、持续抓住行业涌现的新机会和长久保持优秀运营表现的能力。

现在，我们对此更加确信。

过去一年多时间，我们建立了组织部来提升内部管理效能，同时还建立了内部培训体系清河大学、开始推行全面的各级轮岗制度、加强大学生招聘。我们在努力继续提升效率，并为它的长久存在而提供永续的保障。

面对挑战，坚持信念比黄金更珍贵

我们持续奋斗的动力来自于我们的使命：始终坚持做“感动人心、价格厚道”的好产品，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活。为了确保这一使命的永续践行，在IPO前，我们的董事会通过了一项特别决议，我们向所有现有和潜在的用户承诺：小米的硬件综合税后净利率永远不超过5%。

这既是我们对用户的承诺，也是我们高效率的证明。

今天，我们非常骄傲的向您汇报，和去年一样，2019年我们硬件综合税后净利率依然依然为正，小于1%。在继续扩大营收、提升利润的时候，我们依然坚守住了对用户的承诺。

特别值得一提的是，新生的小米手机品牌去年初重新出发，历经小米9、小米9 5G、小米CC 9 Pro，到今年小米10系列的发布，我们成功地证明了，在小米品牌坚定不移地拓展高端的同时，我们仍然可以做到“感动人心、价格厚道”，并且可以继续赢得用户的拥戴。

尽管有疫情的影响，我们对于小米前行的道路仍然自信乐观。现在，我们的产能恢复情况已超过90%，中国市场的经验告诉我们，疫情并不会毁灭市场机遇，只是让“春天”的到来延后。我们相信，命运总会奖励乐观严谨、勇于行动的人，而现在就是行动的时刻。“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。轻装上阵的小米，今年将展现出更加勇猛开拓的姿态。

再过几天，4月6日，就是我们成立十周年的纪念日。这十年来风雨起伏，小米创造了一系列奇迹 。下一个十年，小米愿景一步一步投入现实的脚步将走得更远更清晰。感谢您信任小米，投资小米，投资于全球数十亿人的生活福祉。

雷军

3/31/2020