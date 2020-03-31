小米：2019全年营收2058.4亿元人民币，智能手机销量1.246亿部

IT之家3月31日消息 小米发布2019年第四季度及全年财报，财报显示：小米第四季度营收564.7亿元，市场预期548.78亿元，2018年同期营收为444.21亿元，同比增长27%；经调整净利润23.4亿元，同比增长26.5%。2019年全年，小米总收入达到2058亿元，同比增长17.7%；经调整净利润达到115亿元，同比增长34.8%。

IT之家获悉，小米在财报中表示，2019年，小米智能手机部分的收入达到人民币1221亿元，同比增长7.3%。2019年第四季度，智能手机部分的收入达到人民币308亿元，同比增长22.8%。2019年智能手机销量达到1.246亿部。2019年第四季度智能手机销量达到3260万部，同比增长30.5%。

小米在财报中表示，2019年，IoT与生活消费产品部分收入为621亿元，同比增加41.7%。2019年第四季度，IoT与生活消费产品部分收入为195亿元，同比增加30.5%。2019年，小米电视全球出货量达到1280万台，同比增长51.9%，在中国大陆的出货量突破一千万台。截至2019年12月31日，IoT平台已连接的IoT设备数（不包括智能手机和笔记本电脑）达到2.348亿台，同比增长55.6%；拥有五件及以上连接小米IoT平台的设备（不包括智能手机及笔记本电脑）的用户数增加至4100万，同比增长77.3%。

2019年12月，小爱同学的月活跃用户数达到6040万，同比增长55.7%；2019年12月，米家App月活跃用户数达到3680万，其中大约三分之二用户是非小米手机用户。

小米在财报中表示，2019年，互联网服务收入达到198亿元，同比增长24.4%。2019年第四季度，互联网服务收入达到57亿元，同比增长41.1%。2019年12月，MIUI月活跃用户数达到3.096亿，同比增长27.9%，其中中国大陆地区的MIUI月活跃用户数为1.09亿。

2019年，境外市场收入达到912亿元，同比增长30.4%。2019年第四季度，境外市场收入达到264亿元，同比增长40.7%，占总收入的46.8%。

小米集团称，受新冠肺炎疫情影响，由于中国工厂的关闭，在2月和3月遇到暂时性的生产中断，但目前生产大部分已恢复，产能已回升到正常水平的80%到90%。由于公司的线上渠道优势，所以大陆市场整体影响相对较小。在2020年3月下旬，手机出货量已经出现快速反弹，反映了消费者对手机有较强的刚性需求。

海外市场方面，鉴于目前疫情在很多国家和地区蔓延，可能造成需求递延。目前我们正在密切关注和评估中。虽然我们的海外需求将受到一定影响，尤其是在2020年第二季度，但我们根据目前的情况，相信影响总体可控。根据我们在中国大陆市场的经历，人们在隔离期间更加需要通过智能手机和其他一些物联网设备保持相互连接。由于我们的业务分布在全球很多市场，并且将持续进入新市场，我们对海外业务的长期增长潜力仍保持乐观。