vivo S6正式发布：Exynos 980/4500mAh电池，2698元起

IT之家3月31日消息 今天晚上vivo举行了vivo S6新品线上发布会，正式发布了vivo S6新机。

外观方面，vivo S6正面搭载AMOLED水滴屏幕，拥有103%NTSC超广色域，超高对比度达1200000:1，支持屏下指纹。vivo S6背部采用3D曲面设计，机身为轻巧纤薄的纳米纤维高分子材料，整机重量约181克，符合人体工学的极佳握持重量，机身背面的正圆形超清四摄影像系统搭配放射状CD纹。

IT之家了解到，vivo S6共有多瑙河、天鹅湖及爵士黑三种配色。

vivo S6配备4800万超清四摄影像系统，4800万像素主摄像头+800万像素广角摄像头+200万像素微距镜头+200万像素景深镜头。vivo S6前后置超级视频防抖功能，通过EIS防抖算法，可有效减少边走边拍及轻微运动拍摄过程中的画面抖动。vivo S6后置支持4K高清视频录制及1080P实时视频美颜，同时还支持视频编辑功能，可以随心增加字幕、调整视频速度、增加滤镜等。

vivo S6前置3200万像素（f/2.08）摄像头，采用屏幕柔光环+超大光圈+超级夜景算法的组合拳，全方位优化自拍体验。其中，超级夜景算法内含全新 RAW 域降噪算法，保证细节的同时又能抑制噪点；屏幕柔光环为暗光环境进行补光，还能根据环境自适应冷暖光。自拍2.0拥有人景分离技术，集色调、美颜、美妆、虚化于一体的一键式拍照模式，同时，S6元气美妆还新增6套全功能美妆。

此外，vivo S6实时耳返2.0基于平台底层机制实现低延迟耳返功能，此外，vivo自主研发的混响、EQ、防啸叫、降噪等技术，能够降低唱歌时引入的噪音，适当提升混响。vivo S6也通过了Hi-Res音质认证。

性能方面，vivo S6采用Exynos 980芯片，芯片采用8nm制程工艺，A77架构。vivo S6采用4500mAh电池。

vivo S6采用双模5G芯片，支持SA&NSA两种模式。此外，vivo S6还配备了5G防断流的功能，可缓解5G网络不稳定时导致数据断流问题。

其它方面，通过vivo互传可把vivo S6屏幕投射到电脑上，直接在电脑端操作手机，实现用键盘和朋友聊天、电脑端吃鸡、发短信或刷小视频，同时投屏也可将手机直接投射在会议室电视上进行PPT演示。vivo S6还支持应用共享功能，支持游戏界面共享、相机共享。

售价方面，vivo S6手机8+128GB版售价2699元，8+256GB版售价2998元，今晚开始vivo官网、天猫、京东等线上各大平台、线下所有vivo门店开启预售，将在4月3日线上线下全线开售，vivo S6购机权益含半年碎屏保、6折购买碎屏保、“电池盖换色” 及价值1400元线上权益大礼包。同时，参加S6以旧换新活动，可享受额外购机补贴，最高可享12期免息分期。

vivo还推出了一款专业影音耳机，内置MEMS麦克风，可清晰拾音，11mm 高解析动圈单元和碳纤维材质复合振膜，配合vivo金耳朵团队调音，还你高清原音体验。耳机共2种配色，售价129元，4月3号正式开售，与S6同时购买只需要99元。

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