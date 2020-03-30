教刘昊然自拍， vivo S6 5G 自拍手机明天发布

IT之家3月30日消息 vivo S6新品发布会将于明晚19:30在线上举行，届时IT之家也将进行实况直播。随着发布会的临近，vivo官方也公布了更多关于vivo S6的产品细节。包括双模5G、夜景自拍、轻薄机身，到全新渐变配色以及代言人刘昊然。

上周，vivo正式官宣刘昊然将会代言vivo S6，引起热议。刘昊然是国内新生代实力派演员，代表作包括《唐人街探案》系列、《北京爱情故事》等作品。

今天上午，vivo官方还“调侃”了刘昊然去年的自拍照，并且发起一起#教刘昊然自拍#的微博话题互动。

全新的vivo S6，是vivo S系列的首款5G产品。IT之家此前报道，vivo S6搭载一颗双模5G芯片。

升级至第三代自拍旗舰的vivo S6，将会在夜景自拍方面作出升级。官方公布的视频中，vivo S6在光线极差的夜晚，也能够将猫咪的细节特征尽数保留，暗示着其夜景自拍能力的突破。同时，发布会主题为“点亮夜色点亮你“，预示着夜景自拍将是vivo S6的核心功能之一。

vivo S6拥有多瑙河、天鹅湖、爵士黑三款新配色。其中，天鹅湖与多瑙河均采用渐变配色。vivo S6将拥有轻盈机身，重量会控制在200克以内。vivo S6背部将采用3D曲面设计，背盖与中框之前过渡和谐、圆润，握持手感舒适。

全新的5G自拍手机vivo S6还有着哪些秘密，静待明晚官方揭晓！