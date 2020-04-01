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B 站愚人节彩蛋：“小”会员又绿了

2020/4/1 2:04:01来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家4月1日消息 据IT之家网友投稿，又是一年愚人节，B站将所有大会员标识全部改为了“小会员”，并且部分界面大会员配色也从粉色改为了绿色。

IT之家注意到这次彩蛋覆盖的比较全面，移动客户端和网页端均有涵盖。

IT之家实测，不管是在移动客户端还是网页端，头像右下角的角标均由粉色的“大”，改为了绿色的“小”，标签文字也改为“年度小会员”，不过部分标签颜色仍保持为粉色，显示粉色用户名的界面，用户名均变为绿色。

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关键词：B站会员彩蛋

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